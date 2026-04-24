Chivas busca la cima ante Tijuana y un triunfo que puede marcar historia

Chivas tiene una oportunidad inmejorable para marcar un antes y un después en su torneo. Este sábado, frente a su gente, el Rebaño Sagrado podría adueñarse del liderato general si consigue la victoria ante Tijuana, un logro que solo ha alcanzado dos ocasiones desde la instauración de los torneos cortos, por lo que estaría firmando un hecho poco habitual en su historia reciente.

El equipo comandado por Gabriel Milito no solo peleará por los tres puntos, sino también por consolidar un proceso que ha mostrado señales de crecimiento. Alcanzar la cima de la tabla significaría romper una racha de 15 años sin finalizar como líder, una deuda pendiente desde aquel recordado Apertura 2011.

En ese torneo, bajo la dirección de José Luis Real, Chivas firmó una fase regular destacada al sumar 30 puntos, suficientes para quedarse con el primer lugar, desde entonces, ningún equipo rojiblanco ha logrado repetir esa hazaña, lo que le añade un peso especial al compromiso de este fin de semana.

En lo deportivo, Guadalajara llega con antecedentes favorables frente a los fronterizos. En sus últimos cinco enfrentamientos ha mantenido una ligera superioridad, con dos victorias y dos empates, lo que refleja un dominio relativo en esta serie reciente. Aunque también se registra una derrota, el balance sigue inclinándose del lado tapatío.

El choque más reciente entre ambos dejó una muestra clara del carácter del equipo rojiblanco. En el Apertura 2025, Chivas logró rescatar un empate espectacular tras ir perdiendo 3-0 en la frontera, gracias a las anotaciones de Armando González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado.

En casa, la historia reciente también favorece al Guadalajara. En el Clausura 2025, se impuso 2-1 a Tijuana en el Estadio AKRON con goles de Alan Pulido y Roberto Alvarado, resultado que extendió a cinco su racha de victorias consecutivas ante este rival.

Para encontrar el último tropiezo de Chivas como local frente a Xolos hay que remontarse al Apertura 2019, cuando cayó por la mínima diferencia con anotación de Ariel Nahuelpan, en una etapa en la que el equipo era dirigido por Luis Fernando Tena.

MF