El destino del Atlas en el Clausura 2026 se definirá en el escenario más imponente del futbol mexicano. Este sábado 25 de abril, en punto de las 21:00 horas, los Zorros saltarán a la cancha del Estadio Azteca con una misión única y urgente: derrotar al América para asegurar su lugar en la Liguilla de forma directa, sin tener que mirar otros resultados.

Para la escuadra dirigida por Diego Cocca, la ecuación es matemática y no admite errores. Una victoria ante las Águilas garantiza la clasificación automática. Sin embargo, cualquier otro marcador encendería las calculadoras. Un empate obligaría al Atlas a esperar que Tigres y Xolos de Tijuana no ganen sus encuentros ante Mazatlán y Chivas, respectivamente. El escenario más oscuro sería una derrota, pues obligaría a los tapatíos a rezar por caídas de sus perseguidores, una combinación poco probable que pondría en serio riesgo su presencia en la "Fiesta Grande".

El reto no es menor. El América llega a esta última jornada con el boleto a Liguilla ya en la bolsa y con la inercia de un equipo que parece despertar tras su eliminación en la Concacaf. Las estadísticas recientes juegan en contra de la Academia: en los últimos cuatro enfrentamientos, las Águilas han dominado con amplitud, incluyendo goleadas de 5-1 y 3-0 que aún pesan en el ánimo rojinegro.

Para encontrar la última alegría del Atlas en el Coloso de Santa Úrsula frente a este rival, hay que remontarse al 22 de enero de 2022. En aquella Jornada 3 del Clausura, los Zorros vencieron 2-0 con goles de Diego Barbosa y Ozziel Herrera. Curiosamente, en ese entonces Diego Cocca también estaba en el banquillo, lo que alimenta la esperanza de repetir la dosis frente a un equipo capitalino que ahora busca cerrar con fuerza.

Cocca enfrenta este compromiso con bajas sensibles y riesgos disciplinarios. No podrá contar con Gustavo Ferraréis, expulsado en el duelo ante Tigres, lo que forzará cambios en el esquema defensivo. Además, figuras clave como Aldo Rocha, Gaddi Aguirre, Jorge Rodríguez y Víctor Ríos llegan "entre algodones" disciplinarios con cuatro tarjetas amarillas; una amonestación más les impediría jugar el partido de ida de los Cuartos de Final.

La moneda está en el aire. El Atlas tiene en sus manos la posibilidad de terminar con la etapa nómada del torneo y sellar su pasaporte a la pelea por el título en el mismo estadio donde hace cuatro años comenzó a gestar su época más gloriosa. Todo se resume a 90 minutos de matar o morir deportivamente.

ANTECEDENTES

Apertura 2025 / Atlas 2-4 América

Clausura 2025 / Atlas 1-3 América

Apertura 2024 / América 3-0 Atlas

Clausura 2024 / Atlas 1-5 América

Apertura 2023 / América 1-1 Atlas

Clausura 2023 / Atlas 2-2 América

Apertura 2022 / América 0-0 Atlas

Clausura 2022 / América 0-2 Atlas

MF