Armando ‘Hormiga’ González encara un fin de semana decisivo con la posibilidad de entrar en un grupo muy selecto del fútbol mexicano: el de los bicampeones de goleo. Un logro que no se ha visto en más de dos décadas y que marcaría un momento clave en su carrera con el Guadalajara.

El delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria. Más allá de su racha anotadora, lo que está en juego es la oportunidad de firmar una marca histórica en una liga donde, desde hace años, los goleadores suelen ser extranjeros.

Desde que se instauraron los torneos cortos en 1996, los delanteros mexicanos han tenido una presencia irregular en la cima de la tabla de goleo. La constancia ha sido el mayor reto, y repetir como máximo anotador en torneos consecutivos se ha convertido en una tarea especialmente complicada.

Para encontrar el último antecedente hay que remontarse a Jared Borgetti, quien logró el bicampeonato entre el Invierno 2000 y el Verano 2001. Desde entonces, ningún atacante nacional ha conseguido igualar esa hazaña, lo que dimensiona la oportunidad que hoy tiene González.

De lograrlo, no solo terminaría con una larga sequía de 25 años sino que también reforzaría el papel del delantero mexicano en una posición dominada recientemente por futbolistas extranjeros. Además, se establecería como el primer bicampeón de goleo en la historia de Chivas

Mexicanos que han liderado el goleo en torneos cortos

Aunque pocos, varios nombres nacionales han dejado huella como máximos anotadores. Entre ellos destacan Luis García (Invierno 1997), Cuauhtémoc Blanco (Invierno 1998) y Jesús Olalde (Invierno 1999).

Posteriormente, Jared Borgetti se consolidó como referente al conseguir dos títulos consecutivos (Invierno 2000 y Verano 2001). Más adelante, jugadores como Omar Bravo (Clausura 2007), Javier Hernández (Bicentenario 2010) y Ángel Reyna (Clausura 2011) mantuvieron viva la presencia mexicana, aunque sin continuidad.

En años recientes, Alan Pulido (Apertura 2019), Henry Martín (Clausura 2023) y Uriel Antuna (Clausura 2024) lograron romper con la hegemonía extranjera.

Ahora, tras haber sido campeón de goleo en el Apertura 2025, Armando ‘Hormiga’ González tiene en sus manos la posibilidad de repetir la historia y convertirse en el primer bicampeón mexicano desde la era de Borgetti.

MF