En una noche en la que Jaylen Brown tuvo una noche redonda y Jayson Tatum un cierre de partido espectacular, los Celtics de Boston pusieron el segundo punto a su favor en el tercer juego de la serie, al vencer 108-100 a los 76ers de Filadelfia, que trataron de defender su primer juego como locales pero no pudieron tomar ventaja en la contienda.

Los Sixers nunca bajaron los brazos en un trámite que ha sido el más cerrado de la eliminatoria y de los más ajustados hasta el momento en toda la Postemporada, con siete empates y ocho cambios de liderato, pero los de Boston mostraron mayor experiencia y aplomo. Tatum cosechó 11 de sus 25 puntos en el último cuarto, sumado a 7 asistencias en la noche y solo una pérdida, mientras que Brown cosechó las mismas unidades y las acompañó de 7 rebotes y asistió 4 veces.

Tyrese Maxey y Paul George encabezaron el bastión de Filadelfia para venir de atrás. Desvanecieron una ventaja de siete al intermedio y tuvieron la oportunidad de tomar la delantera en cada cuarto, pero solo duraron pocos minutos al frente en ambas ocasiones. Maxey terminó con 31 puntos y sigue intratable, mientras que George puso 8 de sus 18 de la noche en la reanudación.

Boston, tras el descalabro en el segundo duelo aún en casa, mejoraron su porcentaje desde la línea de castigo, elevándolo de 78 a 94%, con dos logrados por Derrick White en los últimos segundos que terminaron por sepultar a los 76ers junto al triple fallado de Maxey en la última posesión.

A pesar de la derrota, la quinteta de Nick Nurse ha dejado la sensación de poder competir contra los segundos sembrados y favoritos, a quienes les robaron un triunfo en Boston y supieron competir hasta el final este viernes, sin embargo, la bestia que representan los Celtics necesitarán más para ser derribados el próximo domingo si los Sixers no quieren regresar al TD Garden al borde de la eliminación.

MF