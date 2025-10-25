El fútbol mexicano está de luto. Se fue Manuel Lapuente, un hombre que entendió este deporte no sólo como una competencia, sino como una escuela de vida. Con su partida, el balón parece rodar más despacio, y las canchas donde alguna vez dio cátedra parecen guardar silencio, como si rindieran homenaje a un técnico que supo dejar huella en cada vestidor que pisó.

Nacido para el futbol, Lapuente fue primero un jugador inteligente, disciplinado y con temple de líder. Debutó con Monterrey y más tarde vistió las camisetas de Necaxa y Puebla, donde su visión de juego comenzó a moldear la mente del estratega que sería años después. Con la Selección Mexicana conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967, un logro que anticipaba el camino brillante que recorrería como entrenador.

Pero fue en los banquillos donde Manuel Lapuente alcanzó la inmortalidad. De su mano, Puebla se convirtió en campeón de liga en dos ocasiones (1982-83 y 1989-90), y Necaxa vivió su época dorada en los noventa con dos títulos (1994-95 y 1995-96), además de la Copa MX y la Recopa de CONCACAF. Su éxito no se detuvo ahí: en 2002 rompió con el América una sequía de 13 años sin campeonato, consolidándose como uno de los técnicos más ganadores en la historia del balompié nacional.

Sin embargo, su legado más profundo no se mide en trofeos, sino en recuerdos. “El profe”, como lo llamaban con respeto y afecto, supo combinar la exigencia con la enseñanza. Era un perfeccionista, sí, pero también un hombre de valores, de palabra, de principios. Muchos de sus pupilos lo describen como un maestro que no sólo enseñaba a ganar partidos, sino a ser mejores personas.

Al frente del Tricolor también escribió páginas doradas. En Francia 1998 llevó a México hasta los octavos de final del Mundial, y un año después conquistó la Copa Confederaciones ante Brasil, en el Estadio Azteca, en lo que aún se recuerda como una noche mágica para todo un país.

En los últimos años, su voz encontró un nuevo hogar en los micrófonos, donde analizó el juego con la misma pasión con la que lo vivió desde la cancha. Hoy, el fútbol mexicano despide a un sabio, a un estratega que convirtió cada partido en una lección de vida.

Descansa en paz, Manuel Lapuente, el eterno profesor del futbol mexicano.

Todos los títulos de Manuel Lapuente:

Con Puebla:

Liga 1982-83

Liga 1989-90

Copa MX 1989

Campeón de Campeones 1989-90

Con Necaxa:

Liga 1994-95

Liga 1995-96

Copa MX 1994-95

Con América:

Liga Verano 2002

Conca Champions 2005-06

Con la Selección Mexicana:

Copa Oro 1998

Copa Confederaciones 1999

