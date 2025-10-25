"¿No tienes mercancía de Cadillac o algo de Checo Pérez?": Fans llenan las tiendas de la F1

Pagar 450 pesos por un llavero de plástico podrían parecer excesivo para algunos, pero no para los fanáticos de la Fórmula 1 (F1) que visitan el Autódromo Hermanos Rodríguez en busca de un recuerdo de que estuvieron en el Gran Premio de México 2025.

Las distintas tiendas ubicadas dentro del recinto de la Magdalena Mixhuca lucen llenas de aficionados que están dispuestos a pagar el precio que sea por un producto de sus equipos favoritos, con rangos que van desde los 450 pesos por una correa para gafete o un llavero hasta los 6 mil 400 pesos por una sudadera.

Pero la constante entre los asistentes es que buscan algo relacionado con Checo Pérez. A pesar de que el tapatío no es parte de la parrilla actual, eso no ha impedido que una de las preguntas recurrentes para los vendedores sea "no tienes mercancía de Cadillac", escudería a la que se unirá el mexicano a partir del 2026. Algunos insisten también en preguntar si existe mercancía de Red Bull que tenga el número 11, sin embargo, desgraciadamente para la causa, en ambos casos la respuesta es que no.

Ante la negativa, algunos resignados voltean a ver mercancía de Red Bull, particularmente de Max Verstappen o la de McLaren, donde el piloto más popular para las compras es Oscar Piastri.

Como siempre, cuenta uno de los vendedores, los productos más populares son los de Ferrari. "Yo he estado aquí varios años del evento y sí, siempre me toca que lo que más buscan y de lo primero que se termina es lo de Ferrari".

Entre los artículos más vendidos se encuentran las gorras oficiales, que tienen un costo desde los mil 500 hasta los 2 mil 500 pesos, dependiendo del diseño, del equipo o del piloto.

Algunos de los precios:

Llavero con logo de la F1 – $450.00

Playera tipo polo de niño - $1,758.00

Playera conmemorativa del México GP - $1,900.00

Gorra conmemorativa del México GP - $1,800.00

Gorra de McLaren con motivos mexicano - $2,200.00

Gorra de Red Bull #1 - $2,500.00

Sudadera de Red Bull - $6,400.00

Sudadera conmemorativa del México GP $4,300.00

