Las Chivas volvieron a ganar sus dos clásicos de temporada en fase regular después de ocho largos años. Para Gabriel Milito, director técnico del equipo, estos triunfos representaron algo más que simples tres puntos, pues aseguró que fortalecieron las aspiraciones del grupo dentro de la competencia y les permitieron medir de qué son capaces. Además, destacó que la victoria ante el Atlas fue muy merecida por el desempeño mostrado en la cancha.

“Disfruté los dos Clásicos muchísimo. Porque, además los dos clásicos eran fundamentales para nuestras aspiraciones. En el triunfo con América, nuestros puntos eran impensables, no solo por la cuestión numérica, sino también por el estado de ánimo de los jugadores que venían un poco golpeados. Nos fortaleció mucho ese triunfo, nos hizo creer en nuestras verdaderas posibilidades. Y hoy, también conseguimos tres puntos fundamentales para nuestra aspiración. Con esto no quiero decir que esté hecho, porque quedan dos partidos y aún no está hecho".

“La victoria fue una victoria muy merecida. El equipo jugó un muy buen partido, con mucha determinación y mucha seguridad, cada uno de los jugadores en sí mismo y colectivamente, todo se vio. Cada partido es una historia nueva, no tiene nada que ver con lo que pasó anteriormente, con lo que va a venir. Por lo tanto, estoy muy contento por el triunfo, el esfuerzo, la manera de jugar y de competir de los jugadores, del equipo. Y también muy contento por los 23 puntos que para nosotros son fundamentales”, comentó Milito.

Al finalizar el partido contra Atlas, el defensor Diego Campillo tuvo que ser retirado de la cancha en el carrito de las desgracias y ahora el estratega desconoce el estado de salud de su jugador, pero aseveró que no tiene buena pinta.

“Con relación a Diego, tenía un fuerte dolor en el pie. No tenía buena pinta, ojalá me equivoque, pero hay que revisar el estudio para confirmar si la decisión final es tan compleja que lo alejaría de lo que queda del campeonato, a lo mejor tendríamos suerte y es algo menos complicado de lo que esperamos en este momento. Lo único que puedo decirte es que hay que guardarlo”, comentó Milito.

Finalmente, destacó la labor de Armando “Hormiga” González, quien se erigió como la gran figura del encuentro, pero mantiene la creencia de que el joven debe de continuar por el camino sin bajar su desempeño.

“Es el finalizador (Armando), todos los equipos que aspiran o pretenden ser protagonistas necesitan un goleador, nosotros lo tenemos. Eso tiene que ver también con la producción del equipo y la gran virtud que él tiene como goleador, creo que ahí se unen las dos cosas. Ojalá siga por este camino, espero y deseo que así sea, por el bien de él, por el bien de todos nosotros y ojalá pueda tener esa posibilidad de competir por ser el máximo goleador".

