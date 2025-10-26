Continúa la actividad del futbol internacional y mexicano este domingo 26 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 26 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Santos vs Querétaro | 17:00 horas | ViX Premium |

Toluca vs Pachuca | 19:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One |

San Luis vs Necaxa | 19:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 26 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

Atlético Morelia vs Leones Negros | 16:00 horas | AYM Sports, Latin American Sports TV |

Partidos hoy domingo 26 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

Mallorca vs Levante | 06:00 horas | SKY Sports |

Real Madrid vs FC Barcelona | 08:15 horas | SKY Sports |

Osasuna vs Celta | 10:30 horas | SKY Sports |

Rayo Vallecano vs Alavés | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 26 de octubre de 2025 – Premier League EN VIVO

Arsenal vs Crystal Palace | 07:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Aston Villa vs Manchester City | 07:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Bournemouth vs Nottingham Forest | 07:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Wolverhampton vs Burnley | 07:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Everton vs Tottenham | 09:30 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Partidos hoy domingo 26 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

Torino vs Genoa | 04:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Sassuolo vs AS Roma | 07:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Hellas Verona vs Cagliari | 07:00 horas | Disney+ Premium |

Fiorentina vs Bologna | 10:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Lazio vs Juventus | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 26 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

Lille vs Metz | 07:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Rennes vs Nice | 09:15 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Auxerre vs Le Havre AC | 09:15 horas | Caliente TV, FOX One |

Angers vs Lorient | 09:15 horas | Caliente TV, FOX One |

Olympique de Lyon vs Strasbourg Alsace | 12:45 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Partidos hoy domingo 26 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

Bayer Leverkusen vs Freiburg | 07:30 horas | SKY Sports |

Stuttgart vs Mainz 05 | 09:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 26 de octubre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

Twente vs Ajax | 04:15 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Feyenoord vs PSV Eindhoven | 06:30 horas | Disney+ Premium |

AZ Alkmaar vs Utrecht | 08:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Go Ahead Eagles vs Excelsior | 12:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 26 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

Philadelphia Union vs Chicago Fire | 14:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV), HBO MAX, TNT |

Vancouver Whitecaps vs FC Dallas | 16:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

San Diego FC vs Portland Timbers | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

