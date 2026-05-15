Liga MX: Reportan récord de asistencia en los Cuartos de Final

La asistencia a los estadios durante la fase de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 registró un total de 317 mil 692 aficionados, según reportó la presidencia de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Mikel Arriola.

Esta cifra representa el registro numérico más alto para esta instancia de la competencia en los últimos cinco años. A través de un mensaje institucional, el dirigente del organismo futbolístico vinculó el indicador con la respuesta del público en las diferentes sedes donde se desarrollaron los encuentros eliminatorios.

El comunicado emitido por la institución deportiva incluyó un agradecimiento formal dirigido a los diversos sectores que intervienen en la operación del torneo, con énfasis específico en los seguidores de los clubes participantes.

Los datos de asistencia se presentan en el contexto del desarrollo de la fase final del campeonato de Primera División. La contabilidad de los accesos a los inmuebles deportivos forma parte de los balances financieros y operativos que la Liga MX difunde de manera periódica al concluir cada etapa de la liguilla.

Con este resultado, la organización deportiva establece una nueva marca de referencia estadística para los torneos correspondientes al periodo 2021-2026, tras la estabilización de los aforos en las plazas del futbol mexicano.

MF