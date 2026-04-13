El resultado de este fin de semana ante Tigres dejó una señal de alerta para Chivas. Por primera vez desde la llegada de Gabriel Milito, el equipo recibió cuatro goles en un partido . Más que un accidente, el marcador expuso varios puntos débiles en un planteamiento que, hasta ahora, había destacado por su intención ofensiva y valentía.

El modelo de Milito se basa en la salida limpia desde el fondo, la presión alta y el protagonismo con el balón. Sin embargo, esa misma propuesta implica riesgos que, cuando no se ejecutan con precisión, terminan por pasar factura.

Incrementar el equilibrio en todas las líneas

Uno de los principales problemas fue la fragilidad en las transiciones defensivas. Cada pérdida en campo propio o en fase de construcción dejó al equipo mal parado, con los centrales expuestos y amplios espacios a la espalda. En ese sentido, el equipo necesita encontrar un mejor equilibrio entre la intención de jugar y la gestión del riesgo .

En zona defensiva también quedaron dudas en la protección del área, especialmente en centros y segundas jugadas. La falta de contundencia en esas acciones suele ser determinante en partidos abiertos, como el que vivió el Rebaño.

Mediocampo descompensado y presión desorganizada

A esto se suma un mediocampo descompensado. Cuando los interiores se proyectan al ataque sin una cobertura adecuada, el rival encuentra vías libres entre líneas. La figura de un mediocentro más posicional, que actúe como ancla, se vuelve clave para sostener al equipo en momentos de pérdida.

Otro punto crítico fue la presión desorganizada. La idea de recuperar alto es válida, pero requiere sincronización. Cuando la presión llega tarde o sin coordinación, el rival puede superarla con facilidad y atacar con ventaja numérica.

Finalmente, el aspecto emocional también jugó su papel . Tras recibir goles, el equipo pareció acelerarse de más, perdiendo orden en busca de una reacción inmediata. Esa urgencia, lejos de ayudar, amplificó los espacios y facilitó los ataques rivales, a diferencia de lo realizado ante Pumas en casa, donde, con calma e inteligencia emocional, lograron obtener un empate.

El reto para Milito no pasa por renunciar a su estilo, sino por ajustarlo. Encontrar un punto medio entre propuesta y control será fundamental para que Chivas mantenga su identidad sin comprometer su solidez, porque, si algo dejó claro este partido, es que atacar bien no siempre alcanza cuando no se defiende con equilibrio.

SV