Peleas de box hoy sábado 9 de mayo: horarios y dónde ver la cartelera completa

Daniel Dubois tendrá la oportunidad de volver a ser campeón del mundo este sábado, cuando enfrente a Fabio Wardley por el cinturón de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Wardley obtuvo el título que estará en disputa luego de que Aleksandr Usyk renunciara a él —y al campeonato indiscutido— para priorizar su preparación rumbo a su combate contra la leyenda del kickboxing, Rico Verhoeven.

Los expertos le dan una ligera ventaja a Wardley sobre el retador, Dubois, quien busca volver a ser campeón después de haber sido despojado del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el año pasado, precisamente por Usyk.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde Dubois marcó el peso más alto de su carrera con 251.7 libras (114.2 kg), mientras que Wardley registró 242.2 libras (109.9 kg).

La pelea por el campeonato será la estelar de la función que se realizará en la Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra, y que será transmitida a partir de las 9:25 horas (tiempo del centro de México) por DAZN.

Se espera que la pelea entre Wardley y Dubois comience alrededor de las 15:00 horas.

Cartelera completa en la Co-op Live Arena