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Peleas de box hoy sábado 9 de mayo: horarios y dónde ver la cartelera completa

Daniel Dubois reta a Fabio Wardley por el campeonato peso pesado de la OMB; mientas que en México se vivirá un duelo de leyendas entre Julio César Chávez y Danie  "Travieso" Arce

Por: G. Solano

Wardley y Dubois se enfrentan en Manchester por el título que dejó vacante Aleksandr Usyk. /X/Queensberry

Wardley y Dubois se enfrentan en Manchester por el título que dejó vacante Aleksandr Usyk. /X/Queensberry

Daniel Dubois tendrá la oportunidad de volver a ser campeón del mundo este sábado, cuando enfrente a Fabio Wardley por el cinturón de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Wardley obtuvo el título que estará en disputa luego de que Aleksandr Usyk renunciara a él —y al campeonato indiscutido— para priorizar su preparación rumbo a su combate contra la leyenda del kickboxing, Rico Verhoeven.

Los expertos le dan una ligera ventaja a Wardley sobre el retador, Dubois, quien busca volver a ser campeón después de haber sido despojado del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el año pasado, precisamente por Usyk.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde Dubois marcó el peso más alto de su carrera con 251.7 libras (114.2 kg), mientras que Wardley registró 242.2 libras (109.9 kg).

La pelea por el campeonato será la estelar de la función que se realizará en la Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra, y que será transmitida a partir de las 9:25 horas (tiempo del centro de México) por DAZN.

Se espera que la pelea entre Wardley y Dubois comience alrededor de las 15:00 horas.

Cartelera completa en la Co-op Live Arena

  • Fabio Wardley vs. Daniel Dubois, pelea por el campeonato mundial de peso pesado de la FIB.
  • David Morrell vs. Zak Chelli, pelea en peso supermediano.
  • Jared Anderson vs. Solomon Dacres, pelea en peso pesado.
  • Jack Rafferty vs. Ekow Essuman, pelea en peso superligero.
  • Liam Cameron vs. Bradley Rea, pelea por el campeonato intercontinental semipesado de la AMB.
  • Khaleel Majid vs. Gavin Gwynne, pelea por el campeonato intercontinental superligero de la AMB.
  • Issiah Hamilton-Allen vs. Connor Goulding, pelea en peso superwelter.

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