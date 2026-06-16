¿Qué fue de los jugadores de la Selección Mexicana que le ganaron a Corea en 2018?

Han pasado ocho años desde aquella tarde del 23 de junio de 2018 en Rostov, cuando la Selección Mexicana derrotó 2-1 a Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial de Rusia. Con goles de Carlos Vela y Javier Hernández, el Tricolor dio un paso casi definitivo rumbo a los octavos de final y confirmó el gran momento que atravesaba tras vencer a Alemania en su debut.

Aquel equipo dirigido por Juan Carlos Osorio quedó marcado como una de las generaciones más competitivas de México en las Copas del Mundo. Sin embargo, con el paso de los años, las trayectorias de sus integrantes tomaron caminos distintos : algunos continúan en activo, otros se retiraron y varios se mantienen ligados al futbol desde otras funciones.

Los que siguen en activo

El caso más destacado es el de Guillermo Ochoa, quien continúa prolongando una carrera histórica y sigue siendo una referencia del futbol mexicano. También permanecen vigentes futbolistas como Edson Álvarez, que se consolidó como uno de los líderes de la nueva generación, y Jesús Gallardo, quien todavía compite en el máximo nivel.

Otros integrantes de aquella plantilla que aún se mantienen en activo son Raúl Jiménez, Carlos Salcedo e Hirving Lozano.

Los que colgaron los botines

Varios referentes de aquella generación ya se despidieron oficialmente de las canchas. Entre ellos aparecen Rafael Márquez, quien cerró su trayectoria poco después de Rusia 2018 y posteriormente inició una carrera como entrenador.

También dejaron la actividad profesional nombres como Miguel Layún, Oribe Peralta, José de Jesús Corona, Marco Fabián, Giovani dos Santos, Hugo Ayala, Alfredo Talavera y Andrés Guardado.

¿Dónde están ahora?

Tras su retiro, algunos exseleccionados han encontrado nuevas facetas dentro del futbol . Márquez dio el salto a los banquillos y posteriormente se integró al cuerpo técnico nacional. Layún se involucró en proyectos empresariales y deportivos, mientras que Oribe Peralta y Talavera suelen participar en actividades relacionadas con análisis y promoción del futbol.

Por su parte, Giovani dos Santos optó por mantenerse alejado de los reflectores tras concluir su carrera profesional, mientras que otros exintegrantes continúan ligados al deporte desde academias, proyectos formativos o apariciones esporádicas en medios de comunicación.

Un triunfo que sigue en la memoria

La victoria sobre Corea del Sur es recordada como uno de los momentos más importantes del ciclo de Osorio. El penal convertido por Vela y la definición de Hernández acercaron a México a la clasificación, mientras que la afición pasó de cuestionar al técnico colombiano a corear su nombre en las gradas de Rostov.

Ocho años después, aquel plantel representa una fotografía de transición para el futbol mexicano : una mezcla de veteranos históricos y jóvenes que terminarían convirtiéndose en la base del Tricolor durante la siguiente década.

SV