Diablos vuelve a castigar a Charros y asegura la serie en la capital

Por segundo juego consecutivo, el pitcheo de los Charros de Jalisco sufrió un ataque tempranero por parte de los Diablos Rojos del México, situación que terminó por inclinar el resultado a favor de los escarlatas, quienes se impusieron 6-5 en el Estadio Alfredo Harp Helú para asegurar la serie.

La historia se repitió para los dirigidos por Benjamín Gil, que nuevamente se vieron obligados a luchar contra la adversidad desde el inicio del encuentro. Esta vez, el abridor Luis Iván Rodríguez fue víctima de la poderosa ofensiva capitalina, misma que aprovechó la primera entrada para fabricar un rally de tres carreras.

Un sencillo productor de Jon Singleton y un doblete de Luis Liberato bastaron para que los Diablos tomaran rápidamente el control del encuentro. A pesar del complicado arranque, el “Shocker” logró recomponerse y completar una labor de cuatro innings en los que también permitió siete imparables y recetó seis ponches.

El empate albiazul y la rápida respuesta local

Por su parte, cuando parecía que Humberto Castellanos tenía bajo control a la ofensiva albiazul, se le embasaron dos hombres, lo que provocó que le cediera su lugar a Edwin Escobar. Sin embargo, el relevista fue recibido por un cuadrangular de Jared Walsh que produjo tres carreras, provocando el empate momentáneo en el quinto rollo.

Sin embargo, la reacción de los Diablos fue inmediata. Con Manny Barreda sobre el montículo, el conjunto mexiquense recuperó la ventaja gracias a un rodado productor de Franklin Barreto que llevó a Julián Ornelas al plato, seguido de un sencillo remolcador de Rio Ruiz para ampliar la diferencia.

El equipo local añadió una carrera más en el séptimo episodio cuando Carlos Pérez conectó un imparable que permitió anotar a Singleton, colocando una ventaja que parecía definitiva para los capitalinos.

Tensión en la recta final: lluvia de cuadrangulares

No obstante, Charros no se dejaría vencer tan fácilmente . En el octavo episodio, el relevista Jimmy Yacabonis volvió a mostrar problemas de control y fue castigado con cuadrangulares de Jared Walsh y Kyle Garlick, acercando peligrosamente a la novena jalisciense y poniendo tensión en las gradas del recinto capitalino.

La posibilidad de una remontada quedó abierta hasta la última entrada, pero el cerrador Tomohiro Anraku se encargó de apagar cualquier intento. El japonés retiró los últimos tres outs del encuentro y se apuntó el salvamento, dejando sin respuesta a Irving López, Jonheshwy Fargas y Allen Córdoba, pese a que Billy Hamilton se encontraba en circulación.

Con este resultado, Diablos Rojos reafirmó su dominio sobre Charros de Jalisco y aseguró una nueva serie ante los tapatíos. Ahora, a los caporales sólo les restará evitar la barrida este miércoles 17 de junio, cuando ambas novenas vuelvan a enfrentarse a las 19:00 horas en la capital del país.

NG