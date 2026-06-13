Después de que el Grupo E arranque con uno de los juegos más desiguales de toda la fase de grupos entre Alemania y Curazao, la actividad continuará este domingo 14 de junio con un enfrentamiento mucho más equilibrado cuando Ecuador y Costa de Marfil se midan en el Estadio Filadelfia a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Se trata de un duelo entre dos selecciones que llegan atravesando un gran momento futbolístico y que comparten una característica fundamental: una notable fortaleza defensiva que las convirtió en protagonistas durante sus respectivas eliminatorias mundialistas.

Ecuador, la pronosticada a ser una de las grandes revelaciones del Mundial 2026

Por un lado, aparece Ecuador, una selección que ha experimentado un crecimiento constante durante los últimos años y que para muchos especialistas podría convertirse en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo 2026. El conjunto sudamericano llega respaldado por una generación talentosa encabezada por figuras consolidadas en el futbol europeo como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes se han convertido en referentes tanto de sus clubes como de la selección nacional.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece firmaron una eliminatoria sudamericana sobresaliente. Ecuador culminó en la segunda posición de la clasificación con 29 puntos, únicamente por detrás de la campeona del mundo Argentina, que terminó con 38 unidades. Más allá de los resultados, el dato que más llama la atención es su extraordinario desempeño defensivo, ya que recibió cinco goles en toda la eliminatoria, la mejor marca de la Conmebol.

Ese equilibrio también se refleja en su actualidad. La Tricolor acumula 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha integrada por ocho victorias y 11 empates. Su última caída se remonta a septiembre de 2024, cuando cayeron ante Brasil por la mínima diferencia.

Además, Ecuador afrontará su quinta participación en una Copa del Mundo. Su mejor actuación llegó en Alemania 2006, cuando alcanzaron los octavos de final, una marca que buscarán superar en esta edición con un conjunto mucho más consolidado.

Costa de Marfil regresa al Mundial buscando superar la fase de grupos por primera ocasión en su historia

Sin embargo, el debut no será sencillo. Del otro lado estará una Costa de Marfil que regresa a la máxima competición del futbol después de una larga ausencia de 12 años. Los africanos no participaban en un Mundial desde Brasil 2014 y quedaron fuera tanto de Rusia 2018 como de Catar 2022.

Ahora, los Elefantes vuelven con la intención de recuperar protagonismo y escribir una nueva página en su historia. La clasificación fue una clara demostración de su potencial. Costa de Marfil terminó como líder del Grupo F de las eliminatorias africanas con 26 puntos y un dato verdaderamente impresionante: no recibió ni un solo gol durante toda la fase clasificatoria.

La solidez defensiva ha sido una de las principales virtudes del conjunto africano, que llega al Mundial con una destacada racha de apenas una derrota en sus últimos siete encuentros disputados. Esa consistencia ha devuelto la confianza a una selección que durante años fue considerada una de las más talentosas del continente.

Esta será apenas la cuarta participación mundialista para Costa de Marfil. Sus anteriores apariciones se produjeron en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Sin embargo, a pesar de haber contado en el pasado con figuras de talla internacional como Didier Drogba, Yaya Touré y Salomon Kalou, nunca logró superar la fase de grupos. Por ello, el objetivo principal en esta ocasión será alcanzar por primera vez las rondas de eliminación directa.

Más que un simple debut para las dos selecciones, el enfrentamiento en Filadelfia podría representar el primer paso hacia una clasificación histórica para cualquiera. Ecuador intentará confirmar las expectativas que lo colocan como uno de los posibles equipos sorpresa del torneo, mientras que Costa de Marfil buscará demostrar que su regreso al Mundial no es una casualidad.

En un sector donde Alemania parte como favorita para quedarse con el liderato, este encuentro podría resultar determinante en la lucha por el segundo boleto a los dieciseisavos de final.

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OB

