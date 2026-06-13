La Copa del Mundo de 2026 ofrecerá historias de todo tipo, pero pocas tan contrastantes como la que se vivirá este domingo 14 de junio cuando Alemania y Curazao se enfrenten en actividad del Grupo E . Sobre el papel, se trata del duelo más disparejo de toda la primera ronda del torneo, una diferencia que va mucho más allá de la calidad futbolística y que también queda reflejada en la historia, la experiencia, la geografía, la población e incluso la edad de sus entrenadores.

Por un lado estará Alemania, una de las máximas potencias del futbol mundial y tetracampeona del mundo. Los teutones disputarán su vigésima primera Copa del Mundo y llegarán a 19 participaciones consecutivas en la máxima justa futbolística.

Del otro lado aparecerá Curazao, la gran sorpresa de la Concacaf y una de las historias más inspiradoras de este Mundial. La llamada Ola Azul disputará por primera vez una Copa del Mundo, convirtiéndose además en el país más pequeño, tanto en territorio como en población, en participar en la historia del certamen.

Las diferencias son abrumadoras. Mientras Alemania cuenta con más de 84 millones de habitantes y una extensión territorial superior a los 357 mil kilómetros cuadrados, Curazao apenas rebasa los 150 mil habitantes y posee un territorio de 444 kilómetros cuadrados. La isla caribeña obtuvo su autonomía en 2010 tras la disolución de las Antillas Holandesas, aunque sigue formando parte del Reino de los Países Bajos, motivo por el cual todos sus ciudadanos poseen pasaporte neerlandés.

Curazao, una isla de de 150 mil habitantes

De hecho, gran parte de la plantilla curazoleña desarrolla su carrera en clubes de Países Bajos, una conexión que ha sido clave para el crecimiento futbolístico de la nación caribeña durante los últimos años.

La diferencia también se refleja en los banquillos. Alemania será dirigida por Julian Nagelsmann, quien con apenas 38 años es el entrenador más joven en el Mundial 2026. Resulta tan llamativo el dato que incluso el histórico portero alemán Manuel Neuer, de 40 años, es mayor que su propio director técnico.

En contraste, Curazao estará bajo las órdenes del experimentado Dick Advocaat, de 78 años, quien es el estratega más longevo de toda la competencia. El neerlandés consiguió lo que parecía imposible al clasificar por primera vez a la isla a una Copa del Mundo, escribiendo la página más importante en la historia futbolística del país.

Si bien el favoritismo alemán es absoluto, Curazao llega a la competición con argumentos para sentirse orgulloso. Durante las eliminatorias de la Concacaf fue el equipo más goleador con 28 anotaciones y logró enviar al repechaje a una potencia regional como Jamaica. Su clasificación representó uno de los grandes hitos del proceso mundialista.

Sin embargo, la realidad reciente muestra algunas dificultades para los caribeños. En sus últimos siete compromisos apenas consiguieron dos victorias, siendo la más reciente un contundente 4-0 sobre Aruba.

Alemania, en cambio, atraviesa un momento mucho más estable. Los europeos acumulan nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota, incluyendo un reciente triunfo en partido amistoso frente a Estados Unidos. Aun así, la Mannschaft tiene cuentas pendientes consigo misma.

Alemania busca volver a la élite futbolística

Las eliminaciones en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022 significaron uno de los periodos más complicados en la historia moderna del futbol alemán. Por ello, el conjunto dirigido por Nagelsmann encara este Mundial en medio de un proceso de reconstrucción que busca devolverlo a la élite y convertirlo nuevamente en candidato al título.

Con todos los números favoreciendo a Alemania, parece difícil imaginar una sorpresa de Curazao. Sin embargo, para la pequeña isla caribeña, el simple hecho de estar presente ya representa una victoria histórica. Mientras los alemanes buscan recuperar su prestigio mundialista, la Ola Azul intentará disfrutar el escenario más grande del futbol y seguir alimentando el sueño de todo un país.

¿Cuándo se disputará el partido entre Alemania y Curazao?

El partido entre Alemania y Curazao se disputará este 14 de junio en el Estadio Houston a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro que reunirá dos realidades completamente opuestas dentro de la máxima fiesta del futbol mundial.

AO