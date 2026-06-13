Llegó el turno de la Sultana del Norte para brillar en la Copa del Mundo con el primero de cuatro partidos en Monterrey y que también es la presentación de Suecia y Túnez en la competencia, como parte de la primera jornada del Grupo F este domingo en un partido de pronóstico reservado.

Los muchachos de Graham Potter consiguieron su lugar en la Fase de Grupos con suspenso de por medio, atravesando el repechaje en el que dejaron fuera a Ucrania y Polonia para volver a la justa luego de no asistir a Qatar, no obstante, en sus dos partidos posteriores cayeron con Noruega y empataron con Grecia, dejando interrogantes de la cara que pueden mostrar en cada juego.

Por su parte, la selección tunecina —la única africana que no ha superado nunca la Fase de Grupos— dirigida por el francés, Sabri Lamouchi tampoco llega con el mayor de los impulsos ni es sinónimo de garantías.

Empezaron el año con una eliminación ante Mali en Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones y, desde entonces, solo han vencido a Haití en sus duelos amistosos que terminaron con una dolorosa goleada, cortesía de Bélgica.

Túnez y Suecia apuestan por sus jugadores

El primer partido para estas naciones representará más que los tres puntos en disputa. Con el momento de ambos en medio de la incertidumbre, desplegar su mejor futbol, recuperar sensaciones positivas y manejar el partido será una inyección de confianza importante para el resto de la Fase de Grupos en la que enfrentan a Países Bajos y Japón y ya sabrán el resultado entre estas dos selecciones para cuando salten al terreno de juego en la Sultana del Norte.

Las esperanzas de los europeos recaen en su ataque liderado por el goleador de 27 años, Viktor Gyökeres, la revelación hace un año con el Sporting de Portugal y celebró 21 goles en su primera temporada con el Arsenal, ganando la Premier League, además de que fue el héroe durante la reclasificación con un hat-trick en el primer partido y marcando el gol que envió a los suecos a la Copa ante los polacos.

Se espera que haga mancuerna al frente con Alexander Isak, jugador del Liverpool y que con ambos, si Isak logra estar recuperado de molestias físicas, Suecia pueda ejercer una presión agresiva y ofensivas constantes y eficaces con dos futbolistas productivos.

Las Águilas de Cartago no cuentan con figuras del mismo renombre entre sus filas; sus hombres más destacados pueden ser los que militan en Alemania como Ellyes Skhiri (Frankfurt) o Rani Khedira (Union Berlín), pero también el joven volante de 23 años del Burnley, Hannibal Mejbri, que puede manejar los hilos en el centro del campo.

Los africanos suplen la carencia de una gran estrella con un juego colectivo con una defensa compacta y disciplinada, en la que los suecos podrían tener problemas para encontrar huecos al ataque, aunque Túnez tendrá que aprovechar cada oportunidad de gol, al no tener una ofensiva de jerarquía.

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AO

