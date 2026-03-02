En actividad de la Jornada 9 (J9) del Clausura 2026 de la Liga MX, San Luis y Mazatlán se enfrentarán este martes en la capital potosina, en un choque directo entre dos equipos situados en la parte baja de la clasificación. Con la urgencia de sumar para al menos aspirar a los últimos puestos con boleto a Liguilla, ambos clubes asumen este compromiso como una oportunidad vital en el torneo. Te informamos a qué hora inicia el encuentro y dónde podrás verlo EN VIVO.

Atlético de San Luis ocupa la posición 14 con 7 puntos tras ocho jornadas, con dos victorias, un empate y cinco derrotas. El conjunto potosino ha mostrado fragilidad defensiva, con 14 goles recibidos.

En tanto que Mazatlán se ubica en el puesto 16, también con 7 unidades en ocho partidos. Pero el equipo sinaloense también ha tenido dificultades en defensa, con 14 goles en contra y una diferencia de goles negativa que refleja su irregularidad, pues solo han logrado encajar 8.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Mazatlán de la J9 - Liga MX

Este martes 3 de marzo, San Luis recibirá a Mazatlán en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí, dentro de la J9 del Clausura 2026. El partido está programado para empezar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión restringida y en streaming. También podrás consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Martes 3 de marzo, 21:00 horas

Martes 3 de marzo, 21:00 horas Estadio: Libertad Finaciera, San Luis Potosí

Libertad Finaciera, San Luis Potosí Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

