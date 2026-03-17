Pumas vs América: Precio de boletos para el Clásico Capitalino

Semana de Clásico, de clásico capitalino, uno de los partidos más pasionales y atractivos de la Liga; una rivalidad que se remonta a eliminatorias pasadas, goleadas, campeonatos arrebatados, entre otros.

Este sábado en punto de las 21:10 horas, el balón correrá por la cancha del Olímpico Universitario en uno de los partidos más esperados desde que se conoce el calendario de los juegos al inicio del torneo.

Pumas recupera garra con Juárez y vuelve a conectar con su afición

Los comandados por Efraín Juárez vienen de rescatar un empate con 10 hombres contra Cruz Azul la semana pasada , un partido que dio de qué hablar tanto dentro como fuera de la cancha; desde hace mucho tiempo no se veía a unos Pumas que transmitieran la garra que contagian a la afición en este torneo.

Juárez le dio al clavo con los aficionados este torneo para poder transmitir la misma pasión con que él dirige cada partido. A pesar de la eliminación en Concachampions ante San Diego, Efraín encontró un sistema y un 11 que se acopló a lo que él quería reflejar en el campo.

América en liguilla, pero sin identidad ni conexión con su afición

Por otro lado, los de Coapa, dirigidos por André Jardine, a pesar de que se encuentran en una posición dentro de los puestos de liguilla, no transmiten al público una conexión con este “nuevo” equipo, ya que tras la marcha de algunos tricampeones , el combinado no logra jugar como lo hacía el equipo tricampeón y es esto, precisamente, lo que tiene molesta a una gran parte de la afición.

Tres puntos y dos puestos son lo que separa a estas dos escuadras, cuyas distancias podrían alargarse o emparejarse después de este partido.

Suben precios para ver a Pumas tras venta general de boletos

Este martes se abrió la venta general de boletos para el partido, tras dos días de preventa única para Banca Mifel (patrocinador de Pumas). Se notó un incremento en los precios con respecto al partido contra Cruz Azul, ya que en este los costos oscilaban entre los 270 pesos, el más barato, y 930 pesos el más caro.

En esta ocasión, los precios son:

Palco: Mil 153.25 pesos

Platea: Mil 153.25 pesos

Palomar Goya: 781 pesos

Palomar: 707 pesos

Planta Baja: 622 pesos

Pebetero: 516 pesos

Cabecera Sur (Área designada para el visitante): 504 pesos

Cabecera Norte: 313 pesos

*Los precios mencionados ya incluyen los cargos por servicio.

¡Nos vemos este sábado en el Olímpico Universitario!

Adquiere aquí los boletos para nuestro encuentro ante América.



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Se espera que este partido cuente con una de las mayores asistencias del torneo por todo lo que rodea este encuentro.

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