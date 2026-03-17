Arsenal se impone al Leverkusen

Los Gunners, siguiendo la tendencia de la temporada, ganaron en casa contra el Bayer Leverkusen por 2-0 y tras el empate a un gol de la ida, dejaron en el camino a la escuadra germana para superar por tercer al al hilo los octavos de final en la Champions League, torneo en el que siguen invictos este año.

Al Arsenal, a pesar de su dominio, le costó abrir la lata en el Emirates Stadium, tuvo que llegar Eberechi Ezee con un golazo para abrir el marcador al minuto 36, luego de recibir el balón y controlarlo con una media vuelta afuera del área grande, el británico lo dejó botar una vez y soltó un derechazo potente directo al ángulo para volver loca a la grada y al fin vencer a Janis Blaswich, que ya estaba evitando una goleada.

Los dirigidos por Mikel Arteta ampliaron la ventaja pasada la hora de juego, ahora con la intervención de uno de sus referentes. Declan Rice marcó desde media distancia con un disparo raso y colocado al palo, pese a la presión de tres defensores, para firmar el 2-0 que resultó definitivo.

Arsenal se medirá ante Sporting CP, en el único cruce ya confirmado de los cuartos de final de la UEFA Champions League tras los duelos de este martes. Los “Gunners” llegarán con la confianza en alto: mantienen una ventaja de nueve puntos en la Premier League, siguen con vida en la FA Cup y disputarán la final de la Copa de la Liga este domingo frente al Manchester City.

YC