Pumas resiste la remontada del América y avanza a Semifinales

Este domingo, Ciudad Universitaria vivió un Clásico Capitalino que quedará para la historia, en el que los Pumas de la UNAM lograron resistir hasta el último segundo después de haber tomado una amplia ventaja y evitaron que el América consumara la remontada con un nuevo empate 3-3. El global terminó igualado 6-6 , pero los universitarios clasificaron a la Semifinal gracias a su posición en la tabla, en tanto que el resultado podría representar el punto final de la etapa de André Jardine al frente del América.

El ambiente se hizo sentir en las gradas del Olímpico Universitario, teñidas de playeras auriazules y azulcremas, además de un mosaico luminoso en una de las laterales del estadio, en plena noche capitalina, que exigía garra por parte del conjunto felino, mientras la afición hacía retumbar el estadio con un estridente “¡Goya!” y las banderas ondeando.

Desde que sonó el silbatazo de César Arturo Ramos y el balón abandonó el círculo central, las emociones no pararon en la cancha. Pumas salió con la intensidad que le exigía su gente ; a los pocos segundos, Juninho ya había generado la primera ocasión y, al minuto 3, en una segunda jugada tras un intento de Carrasquilla, Rubén Duarte encontró el balón para marcar el primero del partido.

El gol hizo estallar a todos los presentes en el estadio: a la afición, por la alegría y la intensidad, y a la banca del América —Jardine, cuerpo técnico y jugadores por igual— por la furia al considerar que existía fuera de juego.

Diez minutos más tarde, los felinos capitalizaron un tiro de esquina con un cabezazo de Nathan Silva para aumentar la ventaja y elevar aún más los decibeles. La escuadra universitaria completó 20 minutos de ensueño cuando Jordan Carrillo se escapó a velocidad y, tras burlar a dos defensores con una bicicleta, firmó el tercero que parecía sentenciar la serie.

Los universitarios se mostraron conformes con una diferencia cómoda y el América se apoderó del balón . Los azulcremas sacaron el orgullo y el ADN competitivo para comenzar a pavimentar el camino de una remontada que inició con un cabezazo de Pato Salas en un tiro de esquina, dándole vida a los visitantes, que a partir de ahí no dejaron de insistir sobre el arco defendido por Keylor Navas.

El esfuerzo americanista encontró una nueva recompensa gracias a una mano de Pedro Vite que derivó en un penal para los visitantes. Alejandro Zendejas convirtió desde los once pasos y devolvió por completo al partido a los de Coapa, mientras el nerviosismo comenzaba a apoderarse del recinto.

El drama aumentó aún más en el último segundo del tiempo agregado, cuando Erik Sánchez marcó el empate; sin embargo, la intervención del VAR determinó que el mediocampista estaba adelantado apenas por la punta del pie, por lo que el encuentro se fue al descanso con marcador de 3-2.

La parte complementaria no distó demasiado de la primera, con un América completamente volcado al ataque. Aprovechando una ventana de cambios de Pumas que dejó desacomodado al equipo por algunos segundos, los azulcremas enviaron un centro letal en el que Zendejas apareció sin marca para firmar su doblete, poner el empate y, aún con media hora por disputarse, silenciar el estadio.

Juninho ya había fallado un mano a mano y la desesperación de ambos equipos rompió por completo el partido, exigiendo físicamente a los 22 futbolistas en un constante ida y vuelta que solo aumentaba la tensión entre los aficionados.

El América volvió a encerrar a los Pumas y, cuando parecía que el partido no tenía espacio para más sorpresas, llegó un penal para los visitantes en la recta final del encuentro. Sin embargo, Henry Martín, que había ingresado para la segunda mitad, estrelló el balón en el poste derecho de Navas , desatando el furor del público universitario, que volvía a respirar.

Con casi cinco minutos más de tiempo reglamentario y otros cinco de añadido, los líderes del torneo supieron resistir la lluvia de oportunidades generadas por su acérrimo rival, desesperado por encontrar el gol que los enviara a la siguiente ronda, pero nunca llegó.

Pumas enfrentará a Pachuca en la Semifinal , mientras que en Coapa podrían venir decisiones importantes en el banquillo, luego de un torneo duramente cuestionado por el rendimiento intermitente y los pobres resultados obtenidos durante el semestre.

SV