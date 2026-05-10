Estadio AKRON acelera su transformación rumbo al Mundial 2026

A 31 días de que Guadalajara reciba partidos de la Copa del Mundo, el Estadio AKRON continúa con una serie de adecuaciones y remodelaciones que buscan cumplir con todos los lineamientos establecidos por FIFA para una sede mundialista. Los trabajos avanzan tanto en materia operativa y de seguridad como en la modernización de infraestructura, zonas VIP y terreno de juego .

Actualmente, una de las modificaciones más visibles se encuentra en el área de estacionamiento del inmueble rojiblanco. En las últimas semanas, gran parte de este espacio ha sido ocupada por estructuras temporales y casetas operativas instaladas por FIFA, las cuales funcionarán como centros logísticos durante el torneo.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

En esta zona se realizará la entrega de acreditaciones para personal operativo, medios de comunicación, patrocinadores, voluntarios y miembros de las distintas delegaciones que participarán en la justa mundialista. Además, el espacio servirá como punto de trabajo para diversos departamentos del organismo internacional encargados de coordinar aspectos de seguridad, movilidad, logística y operación de los partidos.

Otra de las adecuaciones importantes tiene que ver con la seguridad alrededor del estadio. El perímetro exterior ya comenzó a ser cercado en distintos puntos como parte del protocolo que FIFA implementará durante la Copa del Mundo. Esta medida busca controlar el acceso a las inmediaciones del inmueble y reforzar la seguridad en toda la zona.

Con este nuevo esquema, únicamente podrán acercarse al estadio las personas que cuenten con boleto oficial o acreditación autorizada. El objetivo es evitar aglomeraciones y mantener un mayor control antes y después de los encuentros mundialistas.

Además de los cambios operativos, el Estadio AKRON también ha trabajado intensamente en la renovación de su cancha, uno de los aspectos más importantes para FIFA. El inmueble, que durante el Mundial será identificado oficialmente como Estadio Guadalajara, renovó por completo su superficie de juego para cumplir con los estándares internacionales exigidos para la competencia.

Durante las últimas semanas se realizó el cambio total del césped, sustituyendo el pasto de invierno por uno de verano, con la finalidad de mejorar la adaptación de la cancha a las altas temperaturas y garantizar mejores condiciones para la actividad futbolística durante el torneo.

Posteriormente, se implementó el sistema híbrido conocido como “stitching” , una tecnología utilizada en algunos de los estadios más importantes del mundo. Este sistema consiste en integrar fibras sintéticas al césped natural, lo que permite brindar mayor estabilidad, resistencia y durabilidad a la superficie.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Gracias a estas modificaciones, el terreno de juego del Estadio Guadalajara ya cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, reconocimiento que avala la calidad de la cancha y la coloca como una de las superficies más modernas y avanzadas del país.

La modernización también incluye importantes avances en las zonas de hospitality, uno de los sectores más exclusivos que tendrá el inmueble durante la Copa del Mundo. De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, estas áreas presentan actualmente un avance cercano al 80 por ciento.

Estos espacios estarán destinados a invitados especiales, patrocinadores y aficionados que adquieran experiencias premium durante los partidos mundialistas. La intención es ofrecer áreas con servicios exclusivos, zonas lounge, restaurantes y espacios de convivencia de primer nivel.

Una vez concluida la Copa del Mundo, estas áreas permanecerán dentro del estadio para el uso habitual de los aficionados de Chivas, por lo que también formarán parte de la modernización permanente del inmueble rojiblanco.

Con todos estos cambios, el Estadio AKRON continúa perfilándose como uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo y como una de las sedes más modernas del futbol mexicano , no solo por la calidad de sus instalaciones, sino también por las mejoras tecnológicas, operativas y de seguridad implementadas rumbo al torneo internacional.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV