Neymar habría sido ofrecido al Atlas, llegaría como agente libre

Aunque el torneo terminó para Atlas tras caer ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del Clausura 2026, en el entorno rojinegro ya comienzan a surgir versiones sobre posibles movimientos rumbo al próximo semestre. Una de las más llamativas involucra al brasileño Neymar, quien habría sido acercado a la nueva directiva del club tapatío.

La información surgió durante la transmisión de TUDN USA del encuentro entre Atlas y La Máquina, donde el comentarista Paco González aseguró que representantes del atacante brasileño se comunicaron con los nuevos propietarios de la institución para poner sobre la mesa la posibilidad de un fichaje.

Según lo mencionado en la cadena deportiva, Pepe Miguel Bejos, quien encabezará la nueva etapa administrativa del conjunto rojinegro, habría visto con buenos ojos la posibilidad de incorporar a una figura internacional de ese calibre. Pese al revuelo generado entre la afición, hasta ahora no existe ninguna negociación formal y todo permanece en el terreno de la especulación.

"El representante de Neymar se acercó a los nuevos dueños del Atlas [FC] para ofrecerles a Neymar y Pepe Miguel Bejos, que es el nuevo dueño del equipo que va a tomar las riendas, pues ya cuando quiera a partir de mañana que quede eliminado el rojinegro" — @pacogonzaleztv para… pic.twitter.com/mFt37TW2P9— lilboimx (@lilboimx) May 10, 2026

Atlas afrontará el Apertura 2026 bajo una nueva administración, luego de que se aprobara la venta del equipo para resolver el tema de la multipropiedad en el futbol mexicano. Tras la mejora futbolística mostrada con Diego Cocca en el banquillo, la directiva buscaría fortalecer al plantel para el siguiente torneo .

Actualmente, Neymar milita con Santos FC, aunque las lesiones han limitado su participación en los últimos meses. El delantero tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero en verano podrá negociar con cualquier club como agente libre.

El brasileño, recordado por su exitoso paso con FC Barcelona y por su trayectoria en Paris Saint-Germain y Al Hilal SFC, mantiene un valor aproximado de 10 millones de euros , de acuerdo con Transfermarkt.

SV