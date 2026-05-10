La historia de Santiago Sandoval se ha convertido en uno de los casos más llamativos dentro de Guadalajara en los últimos años. El joven rojiblanco rompió por completo el proceso habitual de formación en Chivas al llegar directamente al primer equipo , sin pasar por la categoría Sub-21 ni por el Tapatío de la Liga de Expansión MX.

Mientras la mayoría de los futbolistas de cantera suelen recorrer un largo proceso antes de debutar en Primera División, Sandoval tomó un camino distinto gracias a sus condiciones y a la manera en la que cautivó al ahora entrenador de Guadalajara.

Uno de los personajes clave en su crecimiento ha sido Gabriel Milito. Desde la llegada del técnico argentino, el joven futbolista encontró confianza, respaldo y un espacio dentro del plantel estelar, convirtiéndose poco a poco en una de las principales apuestas del entrenador.

Milito decidió arropar al canterano desde sus primeros entrenamientos con el primer equipo, brindándole minutos, continuidad y la confianza suficiente para mostrarse dentro del terreno de juego. La respuesta de Sandoval no tardó en llegar .

“Santi Sandoval es otro futbolista que conocimos cuando llegamos. Joven, tenía 17 años en ese momento, ahora 18. Y también en esa primera pretemporada, cuando empezamos a entrenar, nos deslumbró. Es un chico con un ritmo físico tremendo y una calidad, un talento individual muy importante como para intentar acompañarlo en su desarrollo y crecimiento, y para que él también nos pueda dar ese talento. Porque es un jugador con mucho talento, que tiene gol, tiene olfato goleador, que puede marcar ingresando como lo hizo hoy, que tiene un buen uno contra uno y que además es muy generoso en las tareas defensivas. A pesar de su juventud, con 18 años muestra una madurez que pareciera de alguien con más experiencia. Muy contento por él, realmente muy contento por él”, reconoció el estratega argentino.

El canterano comenzó oficialmente su historia con Chivas el 19 de julio de 2025, fecha en la que debutó en Primera División durante un encuentro ante León, correspondiente al Torneo Apertura 2025.

Semanas más tarde, el atacante vivió otro momento especial en su corta carrera al marcar su primer gol como profesional el 16 de agosto de 2025, durante el duelo entre Guadalajara y FC Juárez de la Jornada 5 del Apertura 2025. Ese tanto representó el inicio de una rápida consolidación dentro del primer equipo.

Con el paso de los partidos, el juvenil comenzó a ganar protagonismo y terminó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del torneo para Guadalajara .

Sin embargo, el momento más importante de su naciente carrera llegó el pasado sábado. En una noche que ya quedó marcada en la memoria rojiblanca, Santiago Sandoval se convirtió en el héroe de Chivas durante la serie ante Tigres.

El atacante firmó un doblete que terminó dándole a Guadalajara el boleto a las semifinales, desatando la euforia de la afición y confirmando el enorme impacto que ha tenido en el equipo, pese a su corta experiencia en Primera División. Tras el encuentro, Milito enfatizó la importancia de llevar el proceso del juvenil con calma.

“A Santi, que disfrute mucho. Debe sostener y mejorar lo producido hasta el día de hoy, porque tiene con qué, tiene potencial. Y lo hará así porque es un chico con mucha humildad y, en ese sentido, estamos tranquilos. También hay muchos referentes para acompañarlo y guiarlo. Él está empezando y es un mundo nuevo, entonces entre todos iremos explicándole cómo es esto del fútbol, de arriba y abajo, intentando que mantenga la tranquilidad y la calma”, explicó Milito.

La actuación del canterano no solamente representó una clasificación importante para el Rebaño, sino también la consolidación de una historia que parecía improbable hace apenas unos meses: la de un futbolista que saltó directamente desde las fuerzas básicas al máximo escenario del futbol mexicano y que hoy ya aparece como una de las nuevas ilusiones de Chivas.

SV