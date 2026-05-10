Liga MX: Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026

Los Cuartos de Final del Clausura 2026 son historia y los cuatro mejores a lo largo del torneo también son los cuatro sobrevivientes que irán por el boleto a la Gran Final del futbol mexicano a partir del próximo miércoles , y será el domingo cuando termine de definirse el enfrentamiento por el título de este semestre.

El par de cruces de la próxima ronda prometen aún más emociones de las que ya vivieron los aficionados durante la primera ronda, en la que hubo remontadas, finales dramáticos y partidos que serán recordados durante mucho tiempo por la afición de cada institución.

Pumas vs Pachuca

Los Pumas lograron resistir en el partido de vuelta contra el América, aprovechando su condición de súper líderes del torneo para dejar en el camino a su odiado rival, lo que les brindará motivación adicional, a pesar del desarrollo del juego. Por su parte, los Tuzos de Pachuca recibieron su propia dosis de inspiración al ser los verdugos del bicampeón, Toluca y buscarán la cabeza de los Pumas para dar una nueva campanada.

Resultado en el torneo: Pachuca 0-2 Pumas, Jornada 17

Chivas vs Cruz Azul

El Guadalajara logró la remontada en casa contra Tigres y el sueño de la 13 sigue con vida a pesar de las ausencias, pero para hacerlo tendrán que pasar sobre los cementeros, rival que sepultó el paso invicto con el que las Chivas arrancaron el torneo. La Máquina parece haber encontrado en Joel Huiqui una solución temporal a la inesperada salida de Nicolás Larcamón, después del bache que atravesaron a mitad del torneo y, tras borrar de la Liguilla al Atlas, tendrán que seguir demostrando que ese envión es real y será suficiente para eliminar a un nuevo rival tapatío.

Resultado en el torneo: Cruz Azul 2-1 Chivas, Jornada 7

SV