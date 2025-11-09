Pumas le gana a Cruz Azul y se meten al play-in

El duelo entre Cruz Azul y Pumas en el estadio Cuauhtémoc dejó más que emociones en la cancha. En un primer tiempo de alta intensidad, dos jugadores terminaron lesionados y la polémica se apoderó de la jornada 17 del Apertura 2025.

El primer golpe para los universitarios llegó con la salida de José Juan Macías. El delantero cayó tras un fuerte choque con José Paradela y de inmediato mostró signos de dolor en la rodilla. La imagen fue contundente: el atacante fue retirado en el carrito de emergencia mientras su gesto reflejaba frustración y preocupación.

Macías vivía uno de sus mejores momentos desde que llegó a Pumas, por lo que su salida encendió las alarmas en el cuerpo técnico. Efraín Juárez observó la jugada con gesto de resignación, mientras que Pedro Vite ingresó en su lugar para intentar mantener la ofensiva auriazul.

La otra lesión se dio del lado de Cruz Azul. En la recta final del primer tiempo, Kevin Mier sufrió un fuerte golpe tras disputar un balón con Adalberto Carrasquilla dentro del área. En la acción, el mediocampista panameño llegó con fuerza desmedida y terminó impactando al arquero cementero.

La lesión de Mier obligó al ingreso de Andrés Gudiño, quien asumió la responsabilidad bajo los tres palos para cerrar el primer tiempo. La tensión se mantuvo alta en el terreno de juego, donde la garra y el exceso de fuerza marcaron el rumbo de un encuentro cargado de dramatismo.

Los goles vinieron por parte de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina para los Pumas y un doblete Gabriel Fernández para los cementeros.

Con este resultado, los felinos afianzaron un lugar en el play-in, mientras que la máquina dejó escapar la cima y se clasificó en el tercer lugar debajo de Toluca y Tigres con 35 unidades. Su rival a vencer en los cuartos de final serán las Chivas.