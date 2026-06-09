Países Bajos sufre ante Uzbekistán

Un gol en el minuto 98 de Cody Gakpo, que firmó un doblete, evitó la derrota de la Selección de Países Bajos ante la de Uzbekistán en el Icahn Stadium de Nueva York en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.

El conjunto de Ronald Koeman dominó durante toda la primera parte. Poco antes del gol tanto Donyell Malen como Tijjani Reijnders pudieron adelantar a su equipo en el marcador, pero las altas temperaturas ralentizaron el juego. Países Bajos se marchó al descanso con ventaja gracias a un tanto de Cody Gakpo desde el punto de penalti en el minuto 30.

El encuentro dio un giro en los minutos finales. Los de Fabio Cannavaro reclamaron un penalti por mano del neerlandés Guus Til, quién terminó expulsado tras la revisión del VAR y la colegiada Alyssa Pennington concedió la pena máxima, que desperdició Otabek Shukurov.

El gol del empate llegó en el minuto 92 gracias a Igor Sergeev, cuando parecía que la Naranja Mecánica daba por finalizado el encuentro.

Los de Cannavaro intentaron buscar el segundo para conseguir la victoria, pero una vez cumplido el tiempo reglamentario de nuevo Cody Gakpo puso el 2-1 en el marcador en el minuto 98 y firmó su doblete.

Con esta victoria, Países Bajos cierra su ronda de amistosos con dos victorias, ante Noruega y Uzbekistán, una derrota contra Argelia y un empate con Ecuador.

Los de Koeman debutarán en el Mundial contra Japón, mientras que Uzbekistán se enfrentará a Colombia.