Charros cierra los enfrentamientos interzona sin ganar series tras caer ante Guerreros

Los enfrentamientos de interzona llegaron a su fin en el rol regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2026, y los Charros de Jalisco cerraron con un saldo amargo. La novena dirigida por Benjamín Gil no logró quedarse con ninguna serie ante los equipos de la Zona Sur y este domingo sufrió una paliza de 1-9 frente a los Guerreros de Oaxaca en el tercer y definitivo juego de la confrontación disputada en el Estadio Yu’Va.

La escuadra oaxaqueña encaminó su victoria desde los primeros episodios gracias a una ofensiva oportuna y a una endeble apertura de Kurt Heyer. Los visitantes tomaron ventaja desde el arranque y consiguieron rallys de dos anotaciones en las primeras tres entradas, suficientes para comenzar a inclinar la balanza a su favor y poner contra las cuerdas a unos Charros que nunca encontraron la manera de reaccionar.

Heyer trabajó cinco rollos sobre la lomita, periodo en el que permitió nueve imparables y seis anotaciones, además de otorgar dos bases por bolas y recetar apenas dos ponches. La ofensiva de Guerreros aprovechó cada oportunidad para castigar al abridor albiazul y construir una ventaja que terminó siendo demoledora.

Relevo castigado y maderos apagados

Tras la salida del estadounidense, Rafael Córdova tomó el relevo, pero tampoco pudo contener a los visitantes. El serpentinero fue recibido por un cuadrangular solitario de Ricardo Valenzuela y posteriormente permitió un par de sencillos productores que completaron tres rayitas más para ampliar todavía más la superioridad.

Mientras tanto, la ofensiva jalisciense estuvo completamente apagada ante la sólida actuación del abridor Conner Greene. En siete episodios lanzando, el derecho limitó a Charros a únicamente tres imparables y una carrera, producto de un cuadrangular de Mateo Gil, además de retirar a cinco bateadores por la vía del ponche.

A buscar revancha en el Panamericano

Luego de este resultado, Charros de Jalisco regresará al Estadio Panamericano este martes 23 de junio para recibir a los Saraperos de Saltillo en punto de las 19:30 horas, con la misión de reencontrarse con la victoria frente a su afición.

NG