El partido entre Puebla y Toluca dará inicio de la Jornada 4 (J4) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El bicampeón del futbol mexicano se presenta como visitante con paso invicto, mientras que los Camoteros intentan hacerse fuertes en casa para cortar una racha irregular. Aquí te compartimos los detalles del partido, su horario y las opciones para verlo EN VIVO.

Puebla vs Toluca: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

El Estadio Cuauhtémoc será el escenario del encuentro que levanta el telón este viernes. Ambos equipos llegan con diferentes urgencias a este compromiso.

Toluca atraviesa un sólido inicio de torneo. Con siete puntos producto de dos victorias y un empate, los Diablos Rojos se mantienen invictos, con una de las mejores defensivas del certamen al haber permitido solo un gol. El planteamiento del técnico Antonio Mohamed ha dado resultados inmediatos, y el empate sin goles ante Tigres en la jornada pasada no alteró la percepción positiva sobre el funcionamiento de los escarlatas.

Puebla, en cambio, ha tenido un arranque más complejo. El conjunto dirigido por Albert Espigares suma tres puntos, con dos derrotas y una victoria. La más reciente fue una caída por la mínima ante Cruz Azul en casa. Aun así, el desempeño ha mostrado avances, con partidos cerrados, aunque todavía sin los resultados esperados.

Un factor adicional a considerar será el estado del terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc, que ha sido señalado por sus condiciones y podría influir en el desarrollo del encuentro.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs Toluca de la J4 - Liga MX

Este viernes 30 de enero de 2026, Puebla recibirá a Toluca en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, como parte de la J4 del Torneo Clausura 2026. El partido dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión por televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Viernes 30 de enero, 19:00 horas

Viernes 30 de enero, 19:00 horas Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network y Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF