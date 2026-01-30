El duelo entre León y Tigres se disputará este sábado 31 de enero como parte de la Jornada 4 (J4) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambas escuadras llegan ubicadas en la zona media de la clasificación y con la necesidad de sumar para no perder contacto con los primeros lugares. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

León vs Tigres: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

León llega a este compromiso tras dejar escapar una ventaja en su visita a Pumas, un partido que parecía controlado desde los primeros minutos, pero que terminó igualado. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz ha mostrado capacidad para generar peligro, aunque la falta de contundencia en momentos clave le ha impedido reflejarlo en mejores resultados.

El Nou Camp ha sido un escenario favorable para los Esmeralda cuando reciben a Tigres en torneos recientes. En los últimos enfrentamientos entre ambos en este estadio, los partidos han ofrecido goles y emociones, lo que alimenta la expectativa de un duelo abierto y con ritmo.

Tigres, por su parte, viene de empatar sin goles ante Toluca en un encuentro en el que se destacó la intensidad y las pocas concesiones defensivas. A pesar de jugar con un hombre menos en la recta final, el equipo regio logró sostener el resultado y mantener una racha positiva ante los Diablos Rojos. Sin embargo, los dirigidos por Guido Pizarro buscan mayor regularidad fuera de casa para escalar posiciones.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Tigres de la J4 - Liga MX

Este sábado 31 de enero, León recibirá a Tigres en el Estadio Nou Camp de León, Guanajuato, por la J4 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión exclusiva por streaming y señal de televisión de paga.

Fecha y hora: Sábado 31 de enero, 19:00 horas

Sábado 31 de enero, 19:00 horas Estadio: Nou Camp

Nou Camp Transmisión: FOX One

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

