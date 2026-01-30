El enfrentamiento entre Monterrey y Tijuana se disputará este sábado 31 de enero como parte de la Jornada 4 (J4) del Clausura 2026 de la Liga MX. Rayados llega con impulso tras una goleada reciente, mientras que Xolos busca consolidarse en la parte alta de la Tabla General. En caso de que quieras verlo, te contamos a qué hora inicia el partido y dónde lo transmitirán EN VIVO.

Monterrey vs Xolos: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

Monterrey afronta este duelo con confianza, respaldado por su condición de local y por el contundente triunfo 5-1 conseguido en la jornada anterior ante Mazatlán. El equipo dirigido por Domènec Torrent ha mostrado variantes ofensivas y una notable capacidad para resolver partidos, elementos que lo mantienen como uno de los contendientes más sólidos en estas primeras fechas del torneo.

Con seis puntos, Rayados se ubica en la parte alta de la clasificación general, una posición que refuerza la exigencia de sumar otra vez para no perder terreno frente a los líderes. El antecedente inmediato ante Tijuana, un empate 2-2 en el Apertura 2025, añade un componente de revancha deportiva al duelo.

Xolos, por su parte, llega tras igualar 1-1 frente al Atlético San Luis, resultado que le permitió mantenerse dentro de los primeros puestos. El conjunto encabezado por Sebastián Abreu ha mostrado orden y capacidad de respuesta, factores que lo colocan en la sexta posición con cinco unidades y con aspiraciones de competir de tú a tú en una de las plazas más complejas del campeonato.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Xolos de la J4 - Liga MX

Este sábado 31 de enero, Monterrey recibirá a Xolos en el Estadio BBVA de la capital de Nuevo León por la J4 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión tanto en televisión abierta como de paga y streaming.

Fecha y hora: Sábado 31 de enero, 19:00 horas

Sábado 31 de enero, 19:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

