La FIFA redujo el precio de algunos boletos del Mundial 2026, reservados para los aficionados más leales de las selecciones clasificadas, tras una adversa reacción internacional. Algunos de los fans podrán adquirir boletos por 60 dólares para la final en lugar de tener que pagar 4 mil 185 dólares.

La razón detrás del cambio de precio

La FIFA afirmó que se pondrán a disposición boletos bajo la categoría de "grada básica" por un costo de 60 dólares para cada uno de los 104 partidos del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Las federaciones decidirán cómo distribuirlas entre los aficionados "más fieles" que han asistido a partidos anteriores, ya sea de local o como visitantes, explicó la FIFA.

Aficionados de todo el mundo reaccionaron con sorpresa e indignación la semana pasada al ver los planes de venta de entradas de la FIFA que no ofrecían a los equipos participantes boletos en la categoría de precio más bajo.

Los precios más baratos oscilaban entre 120 y 265 dólares para los partidos de la fase de grupos que no involucraban a los tres países anfitriones.

La FIFA recibió duras críticas, especialmente en Europa, por su estrategia de precios de entradas para el Mundial 2026, que incluye el llamado "precio dinámico" y actuar como su propia plataforma de reventa.

Al anunciar el plan de boletos de 60 dólares, la FIFA indicó que "como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del futbol masculino, femenino y juvenil" de sus 211 federaciones miembro.

El partido inaugural del Mundial 2026

El calendario completo de partidos de la Copa Mundial de 2026 fue revelado el pasado 6 de diciembre. En el evento, se dio a conocer que el duelo inaugural, que enfrentará a México vs Sudáfrica, se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca a las 15:00 horas, tiempo del este, a las 13:00 horas tiempo del centro de México.

Ese mismo día, en Guadalajara, se llevará a cabo otro emocionante encuentro del Grupo A, el enfrentamiento entre Corea del Sur y el equipo que resulte ganador del Play-Off de Europa.

