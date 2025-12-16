La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó este martes que la Selección Nacional de México abrirá su actividad de 2026 con una gira internacional que incluirá dos partidos amistosos ante Panamá y Bolivia , compromisos que marcarán el inicio del tramo final de preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 .

El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre , sostendrá estos encuentros durante el mes de enero, un periodo clave para la evaluación de futbolistas del medio local y para el ajuste de detalles tácticos en una etapa decisiva del proceso mundialista. La gira permitirá al cuerpo técnico observar de cerca el nivel competitivo de los jugadores de la Liga MX, así como fortalecer la competencia interna dentro del plantel.

Detalles del duelo en Panamá

El primer compromiso se disputará el jueves 22 de enero de 2026, cuando México visite a Panamá en el Estadio Rommel Fernández , en la ciudad de Panamá. Este duelo representará una prueba exigente, en condición de visitante, ante un rival que se ha consolidado como uno de los más competitivos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) en los últimos años.

Históricamente, la Selección Mexicana mantiene un balance ampliamente favorable frente a los panameños, con 28 partidos disputados, 20 triunfos, seis empates y apenas dos derrotas, con 51 goles a favor y 16 en contra.

Lee también: México jugará ante Islandia en Querétaro de cara al Mundial 2026

El paso de México por Bolivia

Tres días más tarde, el domingo 25 de enero del 2026, el conjunto nacional viajará a Sudamérica para medirse a Bolivia en el Estadio Olímpico de Santa Cruz . Más allá del rival, el encuentro estará marcado por las condiciones geográficas, particularmente la altura, que suele ser un factor determinante y que representa una prueba ideal en la antesala del Mundial.

México y Bolivia se han enfrentado en cinco ocasiones, con saldo de tres victorias para el Tricolor y dos empates, sin derrotas, además de seis goles anotados y solo uno recibido.

Para esta gira, la convocatoria será exclusiva de jugadores que militan en la Liga MX, esto al no ser Fecha FIFA, lo que ayudará a ampliar el panorama del cuerpo técnico y consolidar alternativas que complementen a los futbolistas que habitualmente juegan en el extranjero.

Los duelos ante Panamá y Bolivia forman parte del plan integral de preparación diseñado por Javier Aguirre y su cuerpo técnico, con el objetivo de llegar en el mejor nivel posible a la Copa del Mundo de 2026 .

