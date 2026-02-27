Tras los recientes compromisos amistosos de la Selección Mexicana, el universo de jugadores del Guadalajara que han sido convocados han ganado terreno en la consideración de Javier Aguirre.

De acuerdo con el análisis del profesor Enrique Contreras, director técnico y titular de ICAFUT, la base rojiblanca del Tricolor presenta realidades contrastantes: mientras algunos jugadores parecen tener un pie en la lista definitiva para 2026, otros enfrentan un panorama condicionado por la jerarquía de los “europeos” o la falta de madurez internacional.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis, el equipo rojiblanco se perfila como la base de la Selección que afrontará la próxima Copa Mundial de la FIFA en casa.

Los inamovibles en la lista

Raúl Rangel. El “Tala” no ha permitido gol en cuatro apariciones en fila con el Tricolor. IMAGO7

En la portería, Raúl Rangel se perfila como el jugador con mayor proyección de confianza por parte del cuerpo técnico. Según Contreras, la continuidad que Aguirre le ha otorgado al “Tala” no es casualidad; busca que el guardameta llegue a la Copa del Mundo sin los nervios propios del debutante. El análisis sugiere que Rangel incluso podría haber tomado ventaja sobre Luis Ángel Malagón, consolidándose como la opción principal ante la falta de minutos de otros arqueros tras la era de Guillermo Ochoa.

Por su parte, Roberto “Piojo” Alvarado se mantiene como un elemento indiscutible. Su capacidad para recuperar su nivel tras periodos de intermitencia lo coloca como una pieza fija en el esquema del “Vasco”, siendo el jugador ofensivo de Chivas con mayor jerarquía probada en el proceso actual.

Cerca de ganarse un lugar

Armando González. La “Hormiga” se sigue consolidando en todos los niveles. IMAGO7

Armando González ha modificado el mapa de la delantera. Contreras destaca que el joven atacante ha pasado de ser una cuarta opción a pelear seriamente por el puesto de segundo delantero, especialmente ante la inactividad por lesión de Santiago Giménez. “La Hormiga” no solo aporta goles, sino una intensidad en la recuperación y un juego sin balón que encaja con la exigencia de Aguirre.

Richard Ledezma también emerge con posibilidades sólidas. Su perfil “intrépido” y su experiencia en el futbol europeo (PSV) le otorgan una ventaja competitiva sobre laterales como Kevin Álvarez o Jorge Sánchez. Su vocación ofensiva y carácter en la cancha son rasgos que, según el análisis, resultan del agrado del seleccionador nacional

Panorama incierto

Brian Gutiérrez. Su falta de experiencia en Selección le juega en contra.IMAGO7

En contraste, jugadores como Diego Campillo y Brian Gutiérrez enfrentan un camino más sinuoso. Si bien Gutiérrez posee calidad, su falta de madurez y la competencia directa con figuras como Marcel Ruiz o Erick “Chiquito” Sánchez complican su permanencia en convocatorias de Fecha FIFA.

En el caso de Bryan “Cotorro” González, aunque es vital para el funcionamiento de Chivas, tiene por delante a Jesús Gallardo, quien mantiene la titularidad en la lateral izquierda y el miércoles por la noche ante Islandia brindó una actuación destacada que lo afianzan en la posición.

Finalmente, elementos como Ángel Sepúlveda y Efraín Álvarez parecen estar más lejos de la lista final. A Sepúlveda le ha pesado la falta de continuidad en momentos clave, mientras que a Efraín Álvarez, a pesar de su técnica individual, Contreras le señala una falta de “jerarquía y bravura” para liderar en partidos de alta competición, comparándolo con la personalidad que históricamente se requiere en un seleccionado nacional.

¿Irán o no al mundial?

Posibilidades de los rojiblancos según Enrique Contreras

Raúl Rangel: Sí

Richard Ledezma: Sí

Diego Campillo: No

Bryan González: No

Brian Gutiérrez: 75%

Roberto Alvarado: Sí

Armando González: Sí

Efraín Álvarez: 50%

Ángel Sepúlveda: No