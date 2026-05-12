La expectación por el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas se vio opacada por una ola de quejas contra la boletera Fanki, luego de que aficionados denunciaran la cancelación de boletos adquiridos durante la preventa del encuentro.

La polémica comenzó la noche del lunes, cuando arrancó la preventa “Soy Celeste” para el compromiso entre cementeros y rojiblancos. Durante el proceso, algunos usuarios detectaron entradas con un precio de 113 pesos mexicanos, una cifra que llamó la atención por estar muy por debajo de los costos habituales para una semifinal del futbol mexicano.

Horas después, las compras realizadas con ese monto fueron canceladas por la plataforma, lo que provocó molestia entre los aficionados, quienes acudieron a redes sociales para exigir que se respetara el precio publicado originalmente.

"Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera @Fankisports para el partido Cruz Azul-Chivas, la @Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos asesoria@profeco.gob.mx y dgodecos@profeco.gob.mx", señaló la dependencia federal mediante redes sociales.

Estadio Banorte atribuye el problema a una falla administrativa

Luego de la controversia generada por la cancelación de boletos, el Estadio Banorte explicó que la situación derivó de una falla administrativa relacionada con el proceso de venta operado por la boletera Fanki, empresa encargada de distribuir las entradas para los eventos realizados en el inmueble.

A través de un comunicado, el recinto señaló que las compras efectuadas con el precio erróneo fueron anuladas con el objetivo de mantener condiciones justas para todos los aficionados, ya que los montos publicados no coincidían con los costos oficiales establecidos para el encuentro, cuyos boletos oscilan entre los 500 y los 3 mil 200 pesos.

MF