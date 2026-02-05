El pasado 3 de febrero dieron inicio las Clasificatorias para el Mundial Sub-17 de la Confederación de Futbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026 con 34 Asociaciones Miembro de la Concacaf listas para iniciar su camino rumbo a la clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

Este jueves, México hará su debut en el certamen: se enfrentará contra Sint Maarten, parte del Reino de los Países Bajos (país ubicado en la parte sur de la isla del Caribe que comparte con San Martín). Te compartimos todos los detalles sobre la transmisión de este partido. ¡Vamos, México!

Los contrincantes de México

Las Clasificatorias seguirán el mismo formato de una sola ronda introducido en la edición 2025. La competencia contará con 34 selecciones nacionales, divididas en ocho grupos. Cada equipo enfrentará una vez a todos los rivales de su grupo durante las clasificatorias. Los ocho ganadores de grupo asegurarán su boleto a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

La Selección Sub-17, dirigida por Carlos Cariño, se encuentra en el Grupo A, junto con las selecciones de Trinidad y Tobago, Barbados, Saint Martin, Sint Maarten .

El resto de los grupos está conformado de la siguiente manera:

Grupo B

Panamá, Nicaragua, Guadalupe, Anguila, Dominica

Grupo C

Haití, Guatemala, Antigua y Barbuda, Granada

Grupo D

Costa Rica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos

Grupo E

Estados Unidos, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas

Grupo F

El Salvador, Curazao, Cuba, Belice

Grupo G

Canadá, Jamaica, Aruba, Islas Caimán

Grupo H

Honduras, Bermudas, Guyana, Surinam

Las Clasificatorias Sub-17 definirán a los ocho representantes de la región para el Mundial Qatar 2026. Las selecciones podrán asegurar su clasificación directa al ganar su respectivo grupo .

¿Dónde ver EN VIVO el México vs Sint Maarten?

En la edición anterior de las Clasificatorias Sub-17 de la Concacaf, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá y Estados Unidos finalizaron como líderes de grupo y aseguraron su clasificación. Las y los aficionados esperan que el resultado se repita en esta edición .

Fecha: 5 de febrero de 2026

Hora: 14:00

Transmisión: ESPN 3 y Disney+ Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

