El duelo entre Tigres y Santos Laguna se disputará este viernes 6 de febrero y marcará el inicio de la Jornada 5 (J5) del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se presenta con realidades contrastantes, ya que los universitarios han mantenido regularidad en sus primeros compromisos, mientras que el conjunto lagunero atraviesa un momento complicado. Para que no te lo pierdas, te contamos a qué hora comienza el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Tigres vs Santos: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

Este viernes se vivirá un duelo en la cancha del Estadio Universitario entre dos equipos con panoramas muy distintos. Tigres ha sumado siete puntos tras cuatro jornadas y llega motivado luego de imponerse como visitante ante León, resultado que reforzó la confianza del plantel rumbo a una semana cargada de actividad.

Además, el cuadro felino viene de empatar sin goles ante Forge FC en Canadá, en el partido de Ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, encuentro en el que el cuerpo técnico apostó por la rotación y la gestión de esfuerzos ante su exigente calendario.

Santos Laguna, por su parte, ocupa los últimos lugares de la Tabla General con apenas una unidad de 12 posibles. La goleada sufrida ante Pumas en la jornada anterior dejó en evidencia las dificultades defensivas del equipo, situación que fue reconocida por su director técnico, Francisco Rodríguez, quien manifestó su inconformidad con el nivel mostrado por algunos jugadores.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Santos de la J5 - Liga MX

Este viernes 6 de febrero, Tigres recibirá a Santos Laguna en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, como parte de la J5 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por televisión abierta y de paga, además de streaming. También podrás ver el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: viernes 6 de febrero, 19:00 horas

viernes 6 de febrero, 19:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network y Azteca 7

