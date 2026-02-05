El partido entre Necaxa y Atlético de San Luis se disputará este viernes 6 de febrero como parte de la Jornada 5 (J5) del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se presenta como una oportunidad ideal para los Rayos, que necesitan reencontrarse con el triunfo, mientras que el conjunto potosino intentará mantenerse competitivo en una zona apretada de la Tabla General. Te contamos a qué hora se juega y dónde verlo EN VIVO.

Necaxa vs San Luis: Así llegan los equipos a la J5 del Clausura 2026

El conjunto de Aguascalientes comenzó el torneo con una victoria contundente, pero las jornadas posteriores cambiaron el panorama. Necaxa acumula tres derrotas consecutivas y se ubica en la parte baja de la clasificación con tres puntos, por lo que el duelo en casa representa una ocasión para recomponer el camino ante su afición.

Para este compromiso, los Rayos recuperan a su delantero Julián Carranza, quien vuelve tras cumplir una suspensión, aunque no contarán con el mediocampista Kevin Gutiérrez, expulsado en el partido anterior frente al América.

Atlético de San Luis llega tras una derrota ajustada ante Chivas, pero con un balance ligeramente más favorable. El equipo potosino suma cuatro unidades y se mantiene en la zona media de la Tabla General, apoyado en el buen momento de su ofensiva, encabezada por Joao Pedro, actual líder de goleo del torneo con cuatro anotaciones.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs San Luis de la J5 - Liga MX

Este viernes 6 de febrero, Necaxa recibirá al Atlético de San Luis en el Estadio Victoria de Aguascalientes como parte de la J5 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con múltiples opciones de transmisión. También podrás seguir el marcador y las acciones en tiempo real a través de plataformas digitales.

Fecha y hora: viernes 6 de febrero, 19:00 horas

viernes 6 de febrero, 19:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube y Pluto TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

