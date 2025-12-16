Premios The Best 2025: este gol de Santiago Montiel ganó el Puskas al mejor del año | VIDEO

Este día, la FIFA anunció que un gol de chilena a larga distancia del argentino Santiago Montiel es el merecedor del premio Puskas al Mejor del Año, otorgado en el marco de la ceremonia de los galardones The Best 2025.

La espectacular acrobacia que terminó en anotación, junto con una más de "escorpión" de la mexicana Jacqueline Ovalle, fueron las distinciones a mejor tanto de la temporada pasada.

Este gol de Santiago Montiel ganó el Puskas al mejor del año | VIDEO

Santiago Montiel anotó el 11 de mayo de este año, jugando para Independiente, en un partido de la primera división de Argentina contra Independiente Rivadavia.

En aquella ocasión, el lateral izquierdo saltó en el aire a unos 22 metros de distancia del marco para impactar de espaldas un balón que quedó flotando tras un despeje de cabeza de un defensa, originado en un tiro de esquina.

Ese fue el único gol del partido, con el que Independiente se llevó la victoria por 1-0.

¡El ganador del Puskas! Santiago Montiel, de @Independiente, se quedó con el premio de @FIFAWorldCup ���� https://t.co/8gFse3pRg6 pic.twitter.com/rRBnNpfyTk — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 16, 2025

En su portal oficial, la FIFA destacó las declaraciones de Santiago Montiel sobre su golazo. "No lo pensé, simplemente le di", expresó el jugador tras su nominación.

El gol de antología de Montiel fue nominado junto a otros diez candidatos, entre los que figuraba el ahora exlateral de Atlas, Carlos Orrantia. El ganador de hoy es el segundo argentino consecutivo en obtener el premio, siguiendo los pasos de Alejandro Garnacho, quien lo consiguió en 2024.

El premio al Mejor Gol del Año lleva el nombre del legendario delantero húngaro Ferenc Puskás, famoso por sus gloriosos goles individuales, y condecora a las anotaciones más espectaculares de la fase de clasificación, comprendida entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

*Con información de AP y FIFA

