En una tarde marcada por el dominio táctico y la intensidad física, el Fulham se impuso 2-1 ante un Tottenham Hotspur que no logra salir de su crisis profunda . El encuentro, correspondiente a la Jornada 28 de la Premier League, tuvo al mexicano Raúl Jiménez como pieza clave en el esquema titular, participando activamente en la presión que desarticuló a la zaga londinense.

El marcador se abrió apenas al minuto 7', cuando Harry Wilson mandó el balón al fondo de las redes tras una jugada accidentada. Los defensores de los Spurs reclamaron una falta previa de Jiménez sobre Radu Dragusin en el área; sin embargo, tras la revisión del VAR, el silbante desestimó la infracción y validó el tanto. El Fulham aprovechó el desconcierto visitante y, al 34', Alex Iwobi amplió la ventaja tras una asistencia del propio Wilson, sentenciando una primera mitad de total control local.

En la parte complementaria, el Tottenham intentó reaccionar bajo el mando de su nuevo técnico, Igor Tudor . Al minuto 66, el brasileño Richarlison descontó para los visitantes, inyectando dramatismo al cierre del partido. Raúl Jiménez abandonó el campo al minuto 72' bajo una ovación, cediendo su lugar a Rodrigo Muniz para refrescar el ataque. Pese a los intentos finales, los Spurs no pudieron evitar su décimo partido consecutivo sin ganar en liga.

Con este resultado, el Fulham escala a la novena posición con 40 puntos, manteniéndose en la lucha por puestos europeos . Por el contrario, el Tottenham cae al sitio 16 con solo 29 unidades, coqueteando peligrosamente con la zona de descenso . El próximo reto para los Cottagers y el "Lobo de Tepeji" será este 4 de marzo, cuando reciban al West Ham en un nuevo derbi londinense.

FF