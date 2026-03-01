Este domingo, desde sus redes sociales, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que la ofensiva contra Irán aumentará de forma significativa "durante los próximos días" .

"Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente fuerza, y esto solo aumentará aún más durante los próximos días", afirmó el mandatario desde la azotea de la Kiriá, una de las principales bases de la unidad de inteligencia del Ejército israelí situada en Tel Aviv.

Mensaje del primer ministro de Israel desde redes sociales. X / @netanyahu

Mi corazón está con las familias: Netanyahu

El primer ministro dijo haber llevado a cabo una reunión en el complejo con el ministro israelí de Defensa, Israel Katz; el Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; y el jefe del Mosad, Roman Gofman; a quienes afirmó haber dado instrucciones para la continuación de la campaña .

Además, Netanyahu envió un mensaje de apoyo a los afectados por los misiles iraníes, que han causado ya al menos 10 muertos en las ciudades israelíes de Tel Aviv y Beit Shemesh. " Mi corazón está con las familias, y en nombre de todos ustedes, ciudadanos de Israel, envío mis mejores deseos de pronta recuperación a los heridos ", expresó el mandatario.

Su mensaje se publicó minutos después del anuncio por parte del Ejército israelí de haber lanzado otra oleada de bombardeos contra la capital iraní, Teherán.

Las víctimas de Israel

Mientras 10 personas han perdido la vida en Israel a causa de los ataques iraníes, más de 200 han fallecido en la República Islámica, según los cálculos de la Media Luna Roja .

Entre ellas 148 personas, la mayoría niñas, en una escuela primaria femenina en la localidad iraní de Minab, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

FF