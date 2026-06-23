La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 23 de junio con un compromiso importante dentro del Grupo K. Portugal y Uzbekistán se medirán en el Estadio Houston con la necesidad de conseguir un resultado favorable que les permita fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro pondrá frente a frente a dos selecciones con panoramas distintos después de la primera jornada. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario, la transmisión y todos los detalles para seguir este partido en vivo.

¿Cómo llegan Portugal y Uzbekistán?

Portugal afronta este compromiso después de haber sumado un punto en su presentación. El conjunto luso empató su primer encuentro y registra un gol a favor y uno en contra, estadísticas que comparte con la República Democrática del Congo dentro del Grupo K.

Por su parte, Uzbekistán encara la segunda fecha con la obligación de reaccionar tras haber iniciado el torneo con una derrota. La selección asiática ocupa el último lugar del sector sin unidades, con un gol anotado y tres recibidos, situación que la mantiene por detrás del resto de sus rivales.

Mientras tanto, Colombia encabeza la clasificación con tres puntos y una diferencia de goles de +2. Este panorama convierte al duelo entre portugueses y uzbekos en una oportunidad para ganar terreno en la tabla y mantener vivas sus opciones de avanzar a la fase de eliminación directa.

Dónde ver EN VIVO el partido Portugal vs Uzbekistán del Mundial 2026

El duelo entre Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la primera fase de la Copa Mundial 2026, se disputará este martes 23 de junio de 2026. El balón rodará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Houston.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma que cuenta con los derechos de transmisión.

Fecha y hora: Martes 23 de junio, 11:00 horas

Martes 23 de junio, 11:00 horas Estadio: Estadio Houston, Houston, Texas, Estados Unidos

Estadio Houston, Houston, Texas, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Portugal y Uzbekistán afrontan un encuentro de gran relevancia dentro del Grupo K. Con puntos importantes en juego y la clasificación todavía abierta, ambas selecciones intentarán sumar un resultado que les permita mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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