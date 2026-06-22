Astros de Jalisco, a una victoria del bicampeonato en la CIBACOPA

Los Astros de Jalisco dieron un paso fundamental rumbo al bicampeonato de la Liga Mexicana de Básquetbol CIBACOPA tras imponerse a los Frayles de Guasave por un cerrado marcador de 85-83 en el cuarto juego de la serie final. Con este resultado, la quinteta jalisciense tomó una ventaja de 3-1 y quedó a un solo triunfo de conquistar su cuarto título en la historia de la competencia.

El encuentro realizado en la Arena Salsa Huichol estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio de principio a fin. Los locales comenzaron mejor las acciones y lograron quedarse con el primer cuarto por una mínima diferencia, dejando claro que no estaban dispuestos a ceder terreno en casa.

Sin embargo, la reacción de Astros llegó en el segundo periodo. La escuadra tapatía ajustó en defensa, limitó los espacios de los sinaloenses y mostró una mayor efectividad en ataque. Gracias a esas modificaciones, Jalisco registró 22 puntos en el parcial, mientras que los Frayles únicamente consiguieron 12 unidades, lo que permitió a los visitantes darle la vuelta al marcador y tomar una ventaja que terminaría siendo determinante.

Para el tercer episodio, Guasave recuperó protagonismo ofensivo y volvió a acercarse en la pizarra, manteniendo el suspenso de cara al cierre del encuentro. Ya en el último cuarto, ambos equipos protagonizaron una auténtica batalla por cada rebote, asistencia y posesión. La pelea fue tan intensa que ambos conjuntos terminaron anotando 18 puntos en este cuarto.

Pese a la derrota de los Frayles, Jay Pal fue el máximo anotador de la noche con 23 puntos. Por parte de Astros, destacó Tyran Tyroon De Lattibeaudiere con 20 unidades.

La serie continuará este martes 23 de junio, día que podría definirse al campeón de la temporada 2026. Una victoria de Astros consumaría el bicampeonato; en cambio, si Guasave logra reaccionar, la final regresará a Guadalajara para la disputa de un sexto partido.

