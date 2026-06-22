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Mundial 2026: Argelia rescata tres puntos de oro tras venir de atrás frente a Jordania

Argelia remontó un 1-0 en contra y derrotó 2-1 a Jordania para seguir con vida en el Mundial 2026

Por: El Informador

Los africanos remontaron en la segunda mitad y se colocaron nuevamente en la pelea por avanzar de ronda. EFE/ M. Gutierrez.

Los africanos remontaron en la segunda mitad y se colocaron nuevamente en la pelea por avanzar de ronda. EFE/ M. Gutierrez.

Argelia remontó y derrotó 2-1 a Jordania en la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial 2026, resultado que le permite mantenerse con vida en la lucha por la clasificación. Los jordanos comenzaron mejor y lograron adelantarse en el marcador gracias a Nizar Al Rashdan, quien aprovechó una asistencia de Mousa Al Tamari para abrir el marcador al minuto 36.

Durante la primera mitad, Argelia tuvo más posesión y generó varias oportunidades con Amine Gouiri, Riyad Mahrez y Farès Chaïbi, pero se encontró con una defensa ordenada y un arquero jordano que respondió cuando fue exigido. Jordania, por su parte, supo aprovechar una de sus llegadas más claras para irse al descanso con ventaja.

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En el complemento, los africanos incrementaron la presión sobre la portería rival y comenzaron a generar ocasiones constantes. Los intentos de Chaïbi, Maza y Aït-Nouri anticipaban el empate, que finalmente llegó al minuto 69, cuando Nadhir Benbouali conectó de cabeza un tiro de esquina cobrado por Mahrez para poner el 1-1.

Con Jordania cada vez más replegada, Argelia encontró el premio a su insistencia al minuto 82. Tras otro saque de esquina, Amine Gouiri apareció dentro del área para rematar de volea y completar la remontada. Con este triunfo, los argelinos suman sus primeros tres puntos del torneo y llegarán con opciones de clasificación a la última jornada, mientras que Jordania queda al borde de la eliminación.

SV

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