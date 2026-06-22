Mundial 2026: Argelia rescata tres puntos de oro tras venir de atrás frente a Jordania

Argelia remontó y derrotó 2-1 a Jordania en la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial 2026, resultado que le permite mantenerse con vida en la lucha por la clasificación. Los jordanos comenzaron mejor y lograron adelantarse en el marcador gracias a Nizar Al Rashdan, quien aprovechó una asistencia de Mousa Al Tamari para abrir el marcador al minuto 36.

Durante la primera mitad, Argelia tuvo más posesión y generó varias oportunidades con Amine Gouiri, Riyad Mahrez y Farès Chaïbi , pero se encontró con una defensa ordenada y un arquero jordano que respondió cuando fue exigido. Jordania, por su parte, supo aprovechar una de sus llegadas más claras para irse al descanso con ventaja.

En el complemento, los africanos incrementaron la presión sobre la portería rival y comenzaron a generar ocasiones constantes. Los intentos de Chaïbi, Maza y Aït-Nouri anticipaban el empate, que finalmente llegó al minuto 69, cuando Nadhir Benbouali conectó de cabeza un tiro de esquina cobrado por Mahrez para poner el 1-1.

Con Jordania cada vez más replegada, Argelia encontró el premio a su insistencia al minuto 82. Tras otro saque de esquina, Amine Gouiri apareció dentro del área para rematar de volea y completar la remontada. Con este triunfo, los argelinos suman sus primeros tres puntos del torneo y llegarán con opciones de clasificación a la última jornada , mientras que Jordania queda al borde de la eliminación.

SV