Martes, 23 de Junio 2026

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Cristiano Ronaldo, el único que ha marcado goles en seis Mundiales con Portugal

En el encuentro contra Uzbekistán, CR7 realiza un prematuro gol que beneficia su numeralia mundialista

Por: Fabián Flores

CR7 anota al inicio del partido vs Uzbekistán y amplía su récord de anotaciones en Mundiales. EFE / S. Wasson

CR7 anota al inicio del partido vs Uzbekistán y amplía su récord de anotaciones en Mundiales. EFE / S. Wasson

Gracias a un gol en la Copa Mundial 2026, Cristiano Ronaldo alcanza una nueva marca en su carrera: el astro luso ha marcado gol en los seis torneos internacionales de la FIFA en los que ha participado.

CR7 ha anotado un total de nueve tantos en las Copas del Mundo en las que ha participado. Estas son todas sus contribuciones:

  • Alemania 2006: Uno en el partido contra República Islámica de Irán.
  • Sudáfrica 2010: Uno vs República Popular Democrática de Corea.
  • Brasil 2014: Uno vs Ghana.
  • Rusia 2018: 4 (hat-trick vs España y uno vs Marruecos).
  • México-Estados Unidos-Canadá 2026: Un gol vs Uzbekistán.

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Cristiano dista de Messi y Mbappé

El astro luso, sin embargo, no ha podido alcanzar ni acercarse a la meta de mayor anotación de goles en Mundiales; esa marca le pertenece a Lionel Messi y quien más se le acerca es Kylian Mbappé.

El pasado 22 de junio, Messi logró sumar dos tantos en el encuentro contra Austria que terminaron por crear un nuevo récord de goleo en el certamen internacional de la FIFA que le pertenecía al alemán Miroslav Klose con 16 tantos.

La marca hoy se amplía (y seguirá así a este ritmo) a 18 goles, de los que Mbappé solo se encuentra a una distancia de dos.

CR7 ya suma 10 anotaciones en Mundiales de la FIFA, pero se encuentra a ocho tantos de empatar a Messi y a nueve de romper la marca.

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