Portugal y España protagonizan este lunes 6 de julio, a las 13:00 horas, uno de los cruces de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de Dallas. El encuentro pondrá frente a frente a una selección española con fortaleza defensiva y a un conjunto portugués que busca afianzar su funcionamiento con Cristiano Ronaldo como referente.

La eliminatoria reúne a dos equipos que llegan con trayectorias distintas durante el torneo. España ha mantenido regularidad en sus primeras presentaciones, mientras que Portugal ha tenido que superar momentos de mayor dificultad para mantenerse en competencia. A continuación, consulta cómo llegan ambas selecciones y toda la información para seguir el partido en vivo.

¿Cómo llegan Portugal y España?

España afronta este encuentro después de encadenar 35 partidos sin perder; su derrota más reciente fue en un amistoso frente a Colombia el 22 de marzo de 2024. En este Mundial tampoco ha recibido goles en cuatro encuentros, registro que permitió a Unai Simón superar la marca histórica de Walter Zenga de más minutos con la portería imbatida en una Copa del Mundo. Tras debutar con un empate sin anotaciones ante Cabo Verde, el equipo ha mostrado una evolución en su rendimiento. Además, el antecedente más reciente entre ambas selecciones favorece a Portugal, que se impuso en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Naciones el 8 de junio de 2025, después de un empate 2-2.

Portugal encara los Octavos de Final con aspectos por ajustar en su funcionamiento colectivo. En la fase de grupos consiguió una victoria por 5-0 sobre Uzbekistán y terminó en el segundo lugar de su sector. Posteriormente, eliminó a Croacia en los 16avos de Final con un gol en el último minuto de la prórroga, luego de que un fuera de juego detectado por el chip del balón evitara que la serie se definiera desde el punto penal. Cristiano Ronaldo, de 41 años, suma tres anotaciones en el torneo y continúa como la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por Roberto Martínez, aunque el mediocampo encabezado por Vitinha y Joao Neves todavía busca mayor continuidad en su juego.

Dónde ver EN VIVO el partido Portugal vs España - Octavos de Final del Mundial 2026

Portugal y España definirán este lunes a uno de los clasificados a los Cuartos de Final del Mundial 2026. El duelo podrá verse en vivo en televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Lunes 6 de julio, 13:00 horas

Lunes 6 de julio, 13:00 horas Estadio: Estadio de Dallas, Dallas, Texas

Estadio de Dallas, Dallas, Texas Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Azteca Deportes App y aztecadeportes.com.

Alineaciones probables

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandez, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandez, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez. España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. DT: Luis de la Fuente.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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