Portugal vs Chile: EN VIVO, horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

Las selecciones de Portugal y Chile se enfrentan este sábado 6 de junio en el Estádio Nacional do Jamor, ubicado en Oeiras, Lisboa, en un partido amistoso que servirá a los lusos como preparación para el Mundial de 2026 y que, para Chile, representará una oportunidad para mantenerse en actividad antes de la reestructuración que espera su afición.

La selección chilena no consiguió clasificar a la Copa del Mundo, pero ha sido elegida por Portugal y la República Democrática del Congo (RDC) como rival para sus partidos de preparación, probablemente con la intención de familiarizarse con el estilo sudamericano de Colombia, rival de ambas selecciones en el Grupo K.

Nicolás Córdova, quien asumió la dirección técnica de Chile cuando el equipo ya no tenía posibilidades de clasificar al torneo, es consciente de su papel como entrenador interino y ha valorado la posibilidad de que Manuel Pellegrini tome las riendas de la selección. Al mismo tiempo, se ha enfocado en foguear a jugadores jóvenes con la mira puesta en el proceso rumbo a 2030.

"Esté quien esté sentado en la banca en junio del próximo año, estos chicos deben seguir estando; hoy son lo mejor que vemos. La idea es que estén preparados para cuando comiencen las eliminatorias, ese es el foco. Hoy la base del crecimiento no es lo que logremos como equipo, sino el crecimiento de los jugadores. Independientemente de quién esté en la banca en marzo, eso es lo que necesitamos: el crecimiento personal de los jugadores", dijo recientemente.

Tras el encuentro ante Portugal, Chile enfrentará el 9 de junio a la RDC en Orleans, Francia.

Por su parte, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, aseguró que el objetivo de este partido no es únicamente ganar, sino seguir mejorando al equipo, y adelantó que utilizará todas las opciones disponibles.

"Todos tendrán oportunidades en ambos partidos y queremos que todos jueguen como titulares. No podemos tener un solo once. Queremos contar con distintas dinámicas y para eso necesitamos a todos".

El técnico todavía no podrá contar con Nuno Mendes, Vitinha, João Neves ni Gonçalo Ramos, campeones de Europa con el París Saint-Germain, ni con Matheus Nunes, quien presenta molestias físicas. Sin embargo, Cristiano Ronaldo sí estará disponible.

Antes de viajar a Miami, donde establecerán su campamento mundialista, los portugueses enfrentarán a Nigeria, un rival africano que les permitirá preparar su debut en la Copa del Mundo, programado para el 17 de junio ante la RDC.

Chile tiene sus ojos puestos en el proceso para el Mundial de 2030. EFE/ Federación de Fútbol de Chile

¿Dónde ver Portugal vs Chile?

Fecha: 6 de junio

Horario: 11:45 horas

Canal: Sky Sports e izzi

Posibles alineaciones para Portugal vs Chile

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo; Samú Costa, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Pedro Neto (Rafael Leão o Trincão) y Cristiano Ronaldo.

Chile: Brayan Cortés; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Darío Osorio y Víctor Dávila; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

