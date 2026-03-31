Portugal exhibe a Estados Unidos y profundiza las dudas del proyecto de Pochettino

Mauricio Pochettino y la selección de las barras y las estrellas siguen sin encontrar el rumbo de cara al Mundial. A pesar de que este martes no repitieron el desastroso resultado del sábado pasado contra Bélgica, volvieron a perder, ahora por 0-2 contra Portugal en el encuentro amistoso disputado en Atlanta, Georgia y las alarmas ya suenan en el vecino del norte de cara al Mundial.

En el mismo recinto que el sábado y de nuevo con el apoyo del público, que esperaba ver una cara nueva de su equipo, los próximos co-anfitriones del Mundial salieron con lo que parecía una intensidad renovada , que pronto fue diluyéndose conforme los lusitanos se apoderaban del balón y las llegadas claras, así como la animación desde las gradas, desaparecieron con los minutos.

Al minuto 35 del encuentro, Portugal aprovechó la falta de entendimiento entre la defensa y el mediocampo, robó el balón y con un solo pase, Bruno Fernandes ya pisaba el área americana y el centrocampista del Manchester United con un lujo asistió de tacón a Francisco Trincão, reflejando en el marcador el ya evidente dominio lusitano en el trámite.

Christian Pulisic y Weston McKennie, en medio de las dificultades, tuvieron situaciones para concretar incluso desde antes de estar en desventaja, pero la falta de contundencia de ambos, que no tuvieron un acompañante en el primer tiempo para lograr mayor claridad, le pasó factura al estado anímico de los locales.

Cada técnico le dio una lectura diferente al partido, tanto de utilidad como del desarrollo en sí y Roberto Martínez, apenas comenzando el complemento, realizó siete cambios para descansar titulares y seguir observando prospectos para la justa mundialista.

Aún con la gran cantidad de movimientos, el dominio portugués prevaleció en el campo ante un conjunto que apenas tenía tres hombres nuevos en el césped y a la hora de juego incrementaron la ventaja. En tiro de esquina con jugada preparada, Joao Félix recibió el cobro directamente de Bruno Fernándes en el medio círculo y desde ahí la mandó guardar para el resultado que terminaría como el definitivo.

Portugal, una de las candidatas a llegar lejos en el verano, terminó con un empate ante México y una victoria sobre Estados Unidos en su pequeña gira por los países anfitriones del Mundial. Estados Unidos se lleva dos derrotas, no obstante, más allá de los resultados, a Pochettino y su idea futbolística le cayó un balde de agua fría , cortesía de dos potencias del futbol que desmoronaron el funcionamiento y trabajo de sus jugadores.

SV