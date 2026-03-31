El Congo y la generación que regresó al Mundial

Pasaron 52 años desde la última vez que la gente de la República Democrática del Congo vio a su país entrar a un Mundial; ahora lo consiguieron, sobreviviendo en el playoff ante Jamaica, y serán parte de la edición 23 del torneo.

El recorrido de la selección congoleña, dirigida por Sébastien Desabre, inició en el Grupo B de las eliminatorias continentales , en las que terminaron en segundo lugar, debajo de Senegal por dos puntos; en la semifinal y final entre los sublíderes, dejaron en el camino a Camerún y Nigeria, dando la sorpresa para llegar a Guadalajara, donde terminaron con el sueño de los caribeños.

Como muchas selecciones africanas, en los Leopardos hay un claro sello de futbol físico, apelando a la fuerza y velocidad de cada uno de sus elementos para armar transiciones rápidas y hacer daño a la ofensiva, sobre todo generando peligro yendo de las bandas al centro del campo. Sin embargo, la contundencia es un aspecto a mejorar, con solo cuatro partidos de más de un gol de los 13 que disputaron en este recorrido.

La fase defensiva también es de destacar, con orden táctico, espacios cerrados y la misma velocidad para marcar rivales; esa seguridad se ha traducido en solo seis goles en contra (tres de ellos en un partido contra Senegal) en los juegos para obtener su boleto, con nueve vallas invictas en el camino.

Un equipo de extranjeros

Desabre ha aprovechado el desarrollo del futbol congoleño y, para este repechaje, los 26 futbolistas militan en equipos de otros países: 24 de ellos en Europa y varios en las cinco grandes ligas del continente. Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Axel Tuanzebe (Burnley), Noah Sadiki (Sunderland) y Yoane Wissa (Newcastle) tienen fogueo en la Premier League. Charles Pickel (Espanyol), Grady Diangana (Elche) y Cédric Bakambu (Betis) están en La Liga. Hay nombres que forman parte de las segundas divisiones de estos países y otros repartidos en hasta ocho naciones más del viejo continente; Fiston Mayele juega para el Pyramids de Egipto y Simon Banza para el Al-Jazira en Emiratos Árabes.

La experiencia de varios en ligas del más alto nivel, como Wan-Bissaka o Tuanzebe con pasado en el United, o de Wissa con las Urracas, ha sido un factor clave para desarrollar el juego que busca el timonel francés, quien procura el mayor roce internacional posible para que sus futbolistas sepan gestionar la presión que conlleva este tipo de encuentros, en los que se jugaron la vida con el objetivo de volver a la Copa del Mundo.

Su único antecedente mundialista

La participación congoleña en la máxima justa internacional del futbol era mínima hasta este año . La única otra aparición del país en una Copa del Mundo fue hace 52 años, en 1974, en la Alemania Federal, cuando compitieron bajo la bandera de Zaire, nombre oficial del territorio de 1971 a 1997.

En aquella edición, el papel de la escuadra africana (la primera en disputar un Mundial de África Subsahariana) fue trágico y uno de los peores que ha tenido la competencia. Perdieron 2-0 con Escocia, 9-0 ante Yugoslavia y 3-0 a manos de Brasil, despidiéndose con 14 goles en contra y ninguno a favor.

Esta nueva era de futbolistas, en la edición más grande de la historia, encarará la competencia con la tarea de mejorar esa actuación y limpiar el triste recuerdo zaireño.

Al Grupo K en 2026

La República Democrática del Congo tendrá que competir en el penúltimo sector del Mundial junto con Portugal, Colombia y Uzbekistán , dentro del Grupo K de la Copa del Mundo; con muchos jugadores viendo actividad en diferentes ligas importantes de Europa, el sueño de pasar de la fase de grupos, incluso como uno de los terceros lugares, podría convertirse en realidad.

El primer cotejo de los africanos será contra Portugal, donde los lusitanos son amplios favoritos, no solo en el partido, sino para liderar este pelotón y trascender este verano. Le seguirá el encuentro ante los cafetaleros, otro compromiso difícil para pensar en el triunfo, y cerrarán contra Uzbekistán, el rival más asequible para obtener una victoria crucial en sus aspiraciones.

Pensar en avanzar como tercer lugar puede que requiera más de tres unidades, por lo que cualquier sorpresa que puedan dar, incluso con un empate, será de vital importancia, así como evitar marcadores abultados para mantener una diferencia de goles lo más favorable posible.

SV