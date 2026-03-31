Bosnia vence a Italia en el repechaje y clasifica al Mundial 2026: Este será su grupo y calendario

Bosnia y Herzegovina firmó una de las mayores sorpresas del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 al eliminar a Italia en una dramática tanda de penales , asegurando así su lugar en la próxima Copa del Mundo.

El conjunto italiano parecía encaminado cuando Moise Kean adelantó a la Azzurri en los primeros minutos. Sin embargo, el rumbo del partido cambió antes del descanso con la expulsión directa de Alessandro Bastoni, que dejó a los europeos con diez hombres. Bosnia aprovechó la superioridad numérica y encontró el empate al minuto 79 por conducto de Haris Tabaković, llevando el encuentro a la prórroga y posteriormente a los penales, donde selló su clasificación.

Bosnia ya tiene grupo en el Mundial 2026

La eliminación profundiza la crisis de Italia, que suma su tercera ausencia consecutiva en Copas del Mundo, tras quedarse fuera en los procesos anteriores frente a Suecia y Macedonia del Norte. La cuatro veces campeona del mundo acumula así al menos 16 años sin disputar un partido en el máximo torneo internacional , una racha impensable para una potencia histórica.

Mientras tanto, Bosnia celebró una clasificación histórica que la coloca en el escaparate mundialista. Ya ubicada en el Grupo B, la selección europea buscará competir al máximo nivel en la fase de grupos del Mundial 2026.

Calendario de partidos de Bosnia

Canadá vs Bosnia - 12 de junio - Toronto Stadium

Suiza vs Bosnia - 18 de junio - Los Angeles Stadium

Bosnia vs Catar - 24 de junio – Grupo B - Seattle Stadium

SV