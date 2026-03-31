RD del Congo se impone ante Jamaica y consigue su boleto al Mundial 2026

¡This is Congo! La República Democrática del Congo está de nuevo en una Copa del Mundo, combinado nacional africano venció 1-0 a Jamaica y se clasificó a la máxima fiesta del futbol tras 52 años de espera tras su participación como Zaire en Alemania 1974.

Con una anotación en tiempo extra de Axel Tuanzebe, el cuadro Congoleño hizo historia en una tarde memorable en la cancha del Estadio Guadalajara, donde arropados de una gran cantidad de aficionados cumplieron el sueño de regresar a una Copa del Mundo.

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SV